Mundo

VIDEOS: Irán es sacudida por protestas en Año Nuevo debido a la crisis económica

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIDEOS: Irán es sacudida por protestas en Año Nuevo debido a la crisis económica
VIDEOS: Irán es sacudida por protestas en Año Nuevo debido a la crisis económica

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este jueves 1 de enero, por quinto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de Irán intenta dispersar las concentraciones con el uso de la fuerza, en varias ciudades.

Leer Más

Asesinato pasó desapercibido por años hasta que exfutbolista confesó que él lo hizo «para salvar su vida»
La reacción de Gustavo Petro ante la neutralización de una quinta lancha en el Caribe por tropas de EEUU
EN VIDEO: Joe Biden casi se cae subiendo a un escenario e intentó disimularlo de esta manera

En la ciudad occidental de Hamadán, cientos de manifestantes corearon consignas contra la República Islámica. Entre ellas “muerte al dictador”, según imágenes publicadas por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

Las fuerzas antimotines lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, reseñó la agencia EFE.

En Kuhdasht, también en el oeste de Irán, los videos muestran disparos por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, sin que hasta ahora se hayan reportado posibles heridos o muertos.

Además, se han registrado concentraciones en las ciudades de Gánave, Dorud, Aligudarz y Fasa.

Las protestas comenzaron el domingo en Teherán, protagonizadas por comerciantes de varios centros comerciales del centro y sur de la capital, incluido el Gran Bazar capitalino.

Posteriormente, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades e involucraron a diversos sectores de la sociedad, incluidos estudiantes de universidades de Teherán y otras urbes.

Las movilizaciones se desataron en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica, en medio de las severas sanciones de Estados Unidos y de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

Irán enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido un 69 % de su valor frente al dólar.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Buscan a sujeto que habría causado incendio en puesto de fuegos artificiales en Yaracuy, hay cuatro heridos
Sucesos
¿No te gusta hacer ejercicio? Estos cinco hábitos pueden cambiar tu metabolismo sin necesidad de ir al gimnasio
Esta es la razón por la que nos cuesta cumplir nuestras metas de Año Nuevo
Tendencias
VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos
VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos
Mundo