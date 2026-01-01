VIDEOS: Irán es sacudida por protestas en Año Nuevo debido a la crisis económica

Las protestas por la grave situación económica en Irán continuaron este jueves 1 de enero, por quinto día consecutivo, con manifestaciones en varias ciudades del país.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de Irán intenta dispersar las concentraciones con el uso de la fuerza, en varias ciudades.

En la ciudad occidental de Hamadán, cientos de manifestantes corearon consignas contra la República Islámica. Entre ellas “muerte al dictador”, según imágenes publicadas por la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

Las fuerzas antimotines lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, reseñó la agencia EFE.

🇮🇷 | URGENTE — El pueblo de Irán acaba de tomar un centro de torturas en Hamedan y han liberado a todos los presos políticos. Era una oficina ligada al Ministerio de Inteligencia del régimen. Las protestas no han parado en toda la madrugada.pic.twitter.com/OHOyXjtaJv — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 1, 2026

En Kuhdasht, también en el oeste de Irán, los videos muestran disparos por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, sin que hasta ahora se hayan reportado posibles heridos o muertos.

Además, se han registrado concentraciones en las ciudades de Gánave, Dorud, Aligudarz y Fasa.

Las protestas comenzaron el domingo en Teherán, protagonizadas por comerciantes de varios centros comerciales del centro y sur de la capital, incluido el Gran Bazar capitalino.

Posteriormente, las manifestaciones se extendieron a otras ciudades e involucraron a diversos sectores de la sociedad, incluidos estudiantes de universidades de Teherán y otras urbes.

Lo que está ocurriendo en Irán es la prueba de que no importa la fecha y no importa el nivel de represión que pueda alcanzar un régimen criminal: La gente siempre puede alzarse y el régimen siempre puede quebrarse.

pic.twitter.com/KC92Lp8ccv — Andrés Villavicencio (@AndVilla1) December 31, 2025

Las movilizaciones se desataron en respuesta a las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la caída del valor del rial y la inestabilidad económica, en medio de las severas sanciones de Estados Unidos y de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

Irán enfrenta una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre ascendió al 52 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, durante 2025, la moneda iraní ha perdido un 69 % de su valor frente al dólar.