VIDEOS IMPACTANTES: Afgano embistió a una multitud en Múnich, reportaron 28 heridos

Un vehículo embistió a varias personas la mañana de este jueves en Múnich, Alemania, dejando al menos 28 heridos, entre ellos dos niños.

Según informó la policía local, el conductor del automóvil sería un joven afgano de 24 años solicitante de asilo. Tras lo ocurrido, agentes de la ley lograron detenerlo y ponerlo a la orden de la justicia.

El gobernador de Baviera, Markus Söder, afirmó que “se sospecha que es un ataque”, mientras que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, condenó el hecho con dureza.

«Lo que ha ocurrido es horrible. Desde mi punto de vista, está bastante claro: este atacante no puede contar con ninguna piedad, debe ser castigado y debe abandonar el país», declaró Scholz a la prensa.

