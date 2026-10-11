Video: Zelenski condiciona elecciones en Ucrania a una tregua de 60 días tras presión de Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó este domingo un firme desafío político a Donald Trump y Vladímir Putin, abriendo la posibilidad de convocar a elecciones presidenciales si Rusia cumple un alto al fuego total de 60 días.

Las declaraciones, ofrecidas en una entrevista para la cadena estadounidense ABC News, surgen en respuesta a las recientes presiones del mandatario norteamericano, quien llegó a sugerir un «relevo» en el liderazgo de Kiev por los ataques de Ucrania a refinerías rusas.

«Dile a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto al fuego total, y organizaremos elecciones», manifestó Zelenski, dejando en claro que la soberanía para elegir un nuevo líder le corresponde únicamente al pueblo ucraniano y que el principal obstáculo para votar es la falta de seguridad por los constantes bombardeos rusos.

EL CONTEXTO: EL POLÉMICO ACUERDO DE DIÉSEL ENTRE TRUMP Y PUTIN

La tensión diplomática entre Washington y Kiev escaló de forma crítica tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo energético directo con Vladímir Putin, luego de que EEUU eximió de sanciones comerciales a Rusia para permitir la importación inmediata de más de 300.000 toneladas de diésel ruso hacia el mercado estadounidense, buscando mitigar los máximos históricos en el precio del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en EEUU.

Zelenski fustigó duramente la medida en sus redes sociales, catalogándola como un «regalo a Putin» y una inversión económica que oxigena los recursos financieros del Kremlin para prolongar la guerra.

Ante las críticas, Trump arremetió públicamente contra Zelenski afuera de la Casa Blanca, acusándolo de «querer crearle problemas al mundo» y sugiriendo que Ucrania «debería buscar un nuevo presidente que sepa negociar un acuerdo».

«Zelensky» presidente de Ucrania. Es tendencia por sus declaraciones para Donald Trump: “Dile a Putin que nos de 2 meses, 60 días de alto al fuego total, 60 días y organizaremos elecciones, por supuesto estaremos preparados para cualquier elección de nuestro pueblo”. https://t.co/emdELP8B9e — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) October 11, 2026

¿EXISTE UNA «TREGUA ENERGÉTICA» REAL?

Pocas horas después de que se difundiera la entrevista de Zelenski sobre las elecciones, Donald Trump anunció sorpresivamente en su red Truth Social una «tregua energética» de efecto inmediato acordada supuestamente entre Rusia y Ucrania para detener los bombardeos mutuos a infraestructuras eléctricas y petroleras.

Zelenski reconoció a medios como Axios que no había sido consultado previamente sobre esta supuesta tregua, pero aclaró que si Moscú acepta formalmente detener sus ataques energéticos, Ucrania lo respaldará de inmediato.

En este sentido, el mandatario ucraniano denunció que, pese a los anuncios desde Washington, el cielo de su país continuó infestado de drones shahed rusos, registrándose bombardeos directos contra una central eléctrica en Járkov y más de 200 ataques contra redes de distribución energética en la última semana. Kiev se mantiene a la expectativa de recibir información clara por parte del gobierno estadounidense acerca de los términos reales del diálogo bilateral sostenido con el Kremlin.

Por su parte, las autoridades de Moscú no han emitido comentarios oficiales que confirmen o desmientan la existencia o los lapsos de validez del alto al fuego anunciado por la Casa Blanca.