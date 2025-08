VIDEO: Volcán entró en erupción por primera vez en al menos 400 años tras el poderoso sismo que sacudió a Rusia

Un volcán situado en el lejano oriente de Rusia y que estuvo inactivo por al menos 400 años, entró en erupción este domingo luego de siglos, a raíz del poderoso sismo de 8,8 que sacudió a ese país días atrás.

De acuerdo con los científicos, el cono de magma arrojó una nube de cenizas de varios kilómetros de altura. Su despertar ocurrió en la remota y casi deshabitada región de Kamchatka y le sigue a los movimientos telúricos de la semana pasada.

De nombre Krasheninnikov, el volcán entró en erupción por primera vez en «al menos 400 años», informó en un comunicado la Reserva Natural Kronotsky, lugar de la estructura geológica. Tras ello, envió cenizas volcánicas a una altura de hasta cuatro millas hacia el cielo.

Esto provocó que se evacuara a los trabajadores de la reserva. Sin embargo, tranquilizaron a las personas al afirmar que está demasiado lejos de las ciudades para representar un peligro para el humano.

🇷🇺 | La erupción del volcán Krasheninnikov en Kamchatka, la primera en 600 años, podría estar relacionada con el enorme terremoto que sacudió Rusia la semana pasada, informaron el domingo la agencia de noticias estatal rusa RIA y científicos.

LA ERUPCIÓN DE KRASHENINNIKOV, UN «EVENTO EMOCIONANTE»

Vsevolod Yaklovev, director interino del parque, indicó que la erupción del volcán fue un «evento emocionante y fascinante». Asimismo, dijo que Krasheninnikov figuraba entre los ocho volcanes activos de la reserva.

La actividad volcánica comenzó a las 6:00 am hora local de este 3 de agosto. Según The New York Tomes, el personal de la reserva, mientras llevaba a cabo un viaje de investigación en el cono, observó gas y vapor emergiendo del cráter, por lo que los evacuaron rápidamente.

El Equipo de Respuesta a la Erupción Volcánica de Kamchatka precisó por su parte que no había ciudades o pueblos al alcance de la columna de ceniza.

La semana pasada, un terremoto de 8,8 sacudió a la península de Kamchatka, provocando olas de tsunami y alertas en todo el océano Pacífico. La situación no dejó heridos, víctimas fatales o daños graves.

Posteriormente, las réplicas azotaron la región en días recientes, incluyendo un terremoto de 7,0 que se sintió en las cercanas pero poco pobladas islas Kuriles el domingo, sin causar víctimas ni daños graves.