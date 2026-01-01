Mundo

VIDEO VIRAL: Varios heridos tras colapsar un camión en plena caravana de Fin de Año en Colombia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La tradicional caravana de fin de año de la localidad de Fresno, en Colombia, se vio envuelta en momentos de caos cuando un vehículo sufrió un accidente y varios jóvenes resultaron heridos en la tarde del miércoles.

El accidente ocurrió en el sector La Variante, en las inmediaciones del Cuerpo de Bomberos. En redes sociales se puede apreciar el momento en que falla la carrocería de un camión de carga.

Decenas de jóvenes estaban en la parte trasera del camión, pero la carrocería no aguantó el peso y cayeron al suelo. En cuestión de segundos, varias personas estaban en el pavimento, generando escenas de confusión.


Las imágenes del accidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En menos de 24 horas, cuenta con decenas de miles de reproducciones y los internautas quedaron impactados por el video.

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Dos jóvenes resultaron heridos en el accidente y fueron trasladados al hospital San Bisel de Paúl. A pesar de la gravedad del siniestro, las autoridades locales descartaron que alguna persona sufriera lesiones de gravedad.

Este accidente no fue un caso aislado, puesto que pocos minutos después hubo otro siniestro en la misma caravana. Sin embargo, no hay mayores detalles oficiales y se desconoce si hubo lesionados.

También hubo reportes de violencia, puesto que un hombre fue acribillado cuando estaba en la caravana. De igual forma, hay informaciones sobre enfrentamientos y peleas.

