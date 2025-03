Video viral: Niños jugaron a saltar la cuerda con una pitón y causaron preocupación en Australia

Un video se hizo viral en redes sociales y desató la preocupación de autoridades en Australia, debido a que en el clip aparece un grupo de niños jugando a saltar la cuerda con una serpiente pitón.

El Departamento de Medio Ambiente, Turismo, Ciencia e Innovación de Queensland alertó sobre las imágenes, grabadas en Woorabinda, a unos 170 kilómetros al suroeste de Rockhampton.

En el video se observa a los menores riendo y saltando sobre la serpiente, que parece superar el metro de largo, mientras identifican al animal como una pitón de cabeza negra. Aunque aún no se ha determinado si la serpiente estaba viva o ya se encontraba muerta al momento de la grabación.

Cabe destacar que esta especie se encuentra protegida bajo la Ley de Conservación de la Naturaleza de 1992. Esta normativa prohíbe la captura, matanza o el daño a cualquier serpiente silvestre en Queensland.

Un portavoz del Departamento, en declaraciones a 7NEWS, manifestó: “Condenamos este comportamiento inapropiado e investigaremos el incidente. Pedimos a todos los habitantes de Queensland que traten a los animales con respeto, ya sea que estén vivos o muertos”.

Australian Aboriginal children use dead python as a skipping rope in Woorabinda, Queensland pic.twitter.com/1VfIdL3hIs

— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) March 10, 2025