Mundo

VIDEO VIRAL: La historia del adolescente que no quiso abordar el bus en el que murieron 16 de sus compañeros en Colombia

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Mientras que la sociedad colombiana sigue conmocionada por el accidente de autobús en el que murieron 16 estudiantes, trascendió la historia de Juan José Quiceno, quien decidió no asistir al viaje.

Contents

Los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello sufrieron el accidente cuando regresaban de su paseo de graduación. Juan, a pesar de que forma parte de la misma promoción, no fue a este mortal viaje y se mantuvo con vida.

Leer Más

Policía robó $164.000 en tres casinos de Las Vegas y fue descubierto por este particular detalle
Hacían motopiruetas en Guanare y chocaron contra dos PNB en servicio, murieron los conductores de ambas motos
Triple homicidio sacude Falcón: Los verdugos emboscaron a una familia en su propia casa durante la madrugada

«No me nació, no quise ir», dijo Juan, notablemente afectado cuando declaró a la prensa. «Los conocía a muchos de ellos (los estudiantes), compartí momentos muy lindos con ellos y, como dije, que Dios los tenga en su santa gloria», agregó el joven sobre sus compañeros.

Juan detalló que «una compañera al principio no quería ir. No sé, son cosas de Dios. Uno ahí no puede decir nada más. Gracias a Dios no fui por allá». Igualmente, reconoció tuvo un mal presentimiento sobre el viaje.

DESPEDIDA A LOS ESTUDIANTES

Juan José se pronunció durante un velatón que organizaron los vecinos de la comunidad de Bello, al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, para despedir a los estudiantes.

En el evento participaron los familiares y amigos de los estudiantes, al igual que ciudadanos de la sociedad civil que querían dar sus condolencias. Juan José, entre lágrimas, se despidió de sus amigos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLÉMICA EN MÉXICO: RESCATARON A 65 PERRITOS QUE ESTABAN EN PRESUNTO MATADERO QUE VENDÍA LA CARNE A TAQUERÍAS

El joven tenía puesta la camiseta de graduación, en donde varios de los estudiantes le dejaron mensajes de despedida. «Te amo mucho, compa», «gracias por todo» y «el amor de mi vida», indicaban los escritos.

Las autoridades colombianas precisaron que 17 personas, 16 de estudiantes y el conductor, murieron cuando el autobús cayó por un precipicio. De igual forma, varios adolescentes sufrieron lesiones de distinta gravedad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La impactante confesión de Leonardo DiCaprio sobre Titanic
Caraota Show
Maduro afirma que se opone a una guerra con Trump: «Hemos dicho que no»
Venezuela
Espeluznante caso: la dura pena para jóvenes que grabaron la muerte de un exjefe policial tras atropellarlo en Las Vegas
EEUU