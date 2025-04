VIDEO VIRAL: La brutal agresión de una profesora a bebés en una escuela, que causa indignación en España

La sociedad española está indignada por los presuntos maltratos que cometió una profesora en contra de unos bebés en una guardería de Madrid. El video de las agresiones se viralizó en redes sociales y generó una investigación.

El medio español El Mundo precisó que los hechos se dieron en la escuela infantil Cascanueces de Torrejón de Ardoz. La breve grabación que dejó en evidencia a la profesora es sumamente impactante..

En las imágenes se aprecia el momento en el que la profesora presiona a uno de los bebés contra la pared. Mientras que la pequeña evita comer, la mujer le sujeta la cara y lo golpea en varias ocasiones.

«Que no me escupas la comida, que no la escupas», dice la profesora mientras golpea la cabeza de la bebé contra la pared. Luego le dio la vuelta y le metió la cuchara en la boca, sin importar que pudiera ahogarse.

Investigan a una trabajadora por maltratar a bebés en una guardería de Torrejón de Ardoz: el brutal vídeo de la agresión delata que nadie lo impidehttps://t.co/JCGZWeFOSa pic.twitter.com/H45wolzvIU — EL MUNDO (@elmundoes) April 10, 2025



«No me escupas la comida, que la tragues», insistió la profesora. A pesar de los gritos y súplicas de la bebé, la agresora insistía. «Que me tienes harta», concluyó.

PROFESORA DESPEDIDA

La Policía Nacional de España puso en marcha una investigación por el caso y buscan determinar si ha habido otros casos de agresión. Varios padres de los bebés presentaron denuncias ante la comisaría local.

Mientras tanto, los padres confirmaron a El Mundo que la guardería, que es privada, despidió a la profesora, apenas trascendió el caso. Sin embargo, los representantes sospechan que otros trabajadores pueden estar involucrados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: ASÍ FUE LA VISITA SORPRESA DEL PAPA FRANCISCO A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO

Muchos de los padres decidieron no enviar a sus bebés a la guardería y aseguran que la profesora maltrató a más niños. Además, acusan a otros trabajadores del delito de omisión del deber de socorro por no evitar las agresiones.