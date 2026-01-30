Mundo

VIDEO VIRAL: Hombre que tocó a un lobo marino y desató una pelea en playa de Argentina

Por Carlos Ramiro Chacín
Momentos de tensión se vivieron hace unos días en una playa de Buenos Aires, en Argentina, en donde un bañista tocó a un lobo marino que estaba en la arena y varios turistas se escandalizaron.

Los hechos se dieron en la concurrida playa de La Lucila del Mar. En el video viral se aprecia el momento en que un hombre ignoró repetidamente las advertencias de los testigos y se acercó hasta el lobo marino.

Como era de esperar, el lobo marino se sintió incómodo y gruñó en dirección del hombre. Los demás bañistas manifestaron su indignación e intervinieron, exigiendo que no se acercara al animal.

«No toque al animal, ¿usted es estúpido?», dijo una mujer que increpó al hombre. «¿Cree que esto es gracioso? Es peligroso, puede morderlo», agregó otra voz, quien recordó que el lobo marino puede ser agresivo si se siente amenazado.

LOBO MARINO VIRAL

El hombre y otras dos mujeres estuvieron discutiendo por un par de minutos con las personas que reclamaban. Incluso, uno de los bañistas señaló que el lobo marino tenía una herida y podría reaccionar violentamente.

«Estuvimos con él toda la mañana. No me griten (…) ¿Lo pateé? Solo lo acaricié. Me tratan como si el animal fuera suyo; cállense», dijo el hombre. Mientras tanto, los demás los insultaron y le seguían llamando la atención.


El video se viralizó rápidamente en redes sociales y desató polémica. En cuestión de horas, comenzó un extenso debate sobre el correcto comportamiento de los turistas y la mayoría criticó el trato que el hombre dio al lobo marino.

