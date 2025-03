VIDEO VIRAL: Hombre disfrazado de Pikachu huyó de la policía en las protestas de Turquía

Un hombre disfrazado de Pikachu, famoso personaje de la franquicia de Pokémon, ha dado de qué hablar en las últimas horas después de que lo grabaran huyendo en medio de las protestas contra el Gobierno de Turquía.

Un video difundido en redes sociales evidencia el momento en el que la persona vestida del compañero de Ash Ketchum escapa entre la multitud protestante. Esto se debe a que las autoridades reprimían las manifestaciones con gas pimienta y cañones de agua.

De inmediato, el clip del Pikachu protestante no tardó en hacerse viral en las redes sociales y las bromas estallaron entre los usuarios.

«No se puede tomar en serio algo con ese Pikachu corriendo jaja», «¡Pikachu, nooo! Debiste usar tu tacleada de volteo», «Esto no puede ser, hay dos opciones: Pikachu es un criminal o Erdogan es del Equipo Rocket (grupo que siempre intentó secuestrar a este Pokémon)», fueron algunos de los chistes.

— LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) March 27, 2025