VIDEO VIRAL: El trágico final de un cocodrilo que habría devorado a un empresario y causa indignación en redes

Las autoridades sudafricanas sacrificaron a un cocodrilo que, presuntamente, devoró a un empresario en la localidad de Komatipoort. El reptil fue trasladado en helicóptero y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

De acuerdo al medio surafricano IOL, el cocodrilo estaría involucrado en la muerte de este empresario de 59 años. El vehículo del hombre fue encontrado en un puente cercano al río Komati, cerca de Komatipoort.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y, luego de una semana, determinaron que el hombre habría sido devorado por un cocodrilo. Una vez rastrearon e identificaron al reptil, lo sacrificaron.

SANParks, organismo responsable de la gestión de los parques nacionales en Sudáfrica, brindó un helicóptero para trasladar el cuerpo del cocodrilo. Las imágenes del reptil colgando de una cuerda en el aire dieron la vuelta al mundo.

COCODRILO TENÍA RESTOS HUMANOS

Johan Potgieter, capitán del Servicio de Policía de Sudáfrica, confirmó que hicieron una autopsia al cocodrilo. Así pues, determinaron que había restos humanos en su interior, aunque todavía falta una prueba de ADN para confirmar que son del empresario.

El caso dio un nuevo giro, puesto que en el estómago también encontraron «unos seis pares de Crocs y chanclas diferentes». Potgieter aclaró que estos objetos, al ser de plástico, no se digieren.

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Los investigadores presumen que el cocodrilo podría haber estado muy activo y comer cualquier cosa que se le cruzara. Sin embargo, no descartan que las chanclas pertenezcan a víctimas previas y que el reptil haya devorado a más personas en el pasado.

El caso generó gran conmoción en esta región sudafricana. Aunque los ataques de cocodrilos y otros animales son poco frecuentes, representan un gran riesgo en algunas zonas cercanas a ríos y reservas naturales.