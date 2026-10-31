VIDEO VIRAL: Conductor de camión cisterna quedó atascado en el tráfico en cruce de vías de un tren y de esta manera evitó la tragedia

Momentos de pánico se vivieron en un cruce entre una carretera y una vía de tren en Polonia cuando el conductor de un camión cisterna quedó atrapado entre las barreras en medio de la vía ferroviaria cuando el tren se acercaba a toda velocidad.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que debido al tráfico la gandola se tuvo que detener varios segundos en medio de la vía ferroviaria cuando aún tenía luz verde. Sin embargo, en ese momento de la congestión vehicular la luz cambio a amarilla y luego a rojo, sin que el conductor de la gandola pudiera moverse debido a los vehículos que tenía adelante.

La situación se complicó aún más cuando al bajar la barrera de seguridad quedó entre la cabina del conductor y el cargamento, dificultando aún más que pudiera avanzar. Al ver esto, el conductor de otro camión se bajó a toda velocidad y subió la barrera manualmente para que el gandolero lograra avanzar.

En el clip se puede apreciar como el tren pasó tan solo un segundo después de que el camión se quitó de la vía.

La empresa ferroviaria polaca PKP Polskie Linie Kolejowe también destacó que el camionero ingresó al paso a nivel cuando había una congestión vehicular que impedía avanzar con normalidad. Asimismo, señalaron que el incidente dejó daños menores en la estructura de seguridad.

La propia compañía difundió el video de lo sucedido para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de ingresar a un cruce ferroviario sin comprobar que exista espacio suficiente para salir, cuando hay vehículo por delante.

En este sentido, recalcaron que así la luz esté en verde los conductores no deben ingresar a la zona de las vías del tren cuando hay tránsito del otro lado. Además, recomendaron en estos casos avanzar sin importar que se rompa la barrera de seguridad, o en última instancia abandonar el vehículo.