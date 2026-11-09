Video sensible: Inesperada crecida de un río arrastró a una mujer hacia una cascada, está desaparecida

Una mujer desapareció este lunes en un balneario de la provincia de Manabí, Ecuador, luego de la inesperada crecida de un río. El video del siniestro se viralizó en redes sociales e impactó a miles de internautas.

Los hechos se dieron esta mañana en la Cascada de Julián, ubicada en la parroquia Quiroga del cantón Bolívar. De acuerdo a medios ecuatorianos, la mujer estaba en el lugar con otros visitantes cuando una crecida del río sorprendió a todos.

Un testigo grabó el momento en que la mujer es arrastrada por el poderoso caudal del río. Cabe destacar que la víctima parece estar inconsciente en el agua y parece golpearse con piedras al llegar a la cascada.

Testigos relataron que la fuerza del agua incrementó en unos pocos minutos y la mujer no pudo reaccionar. Aparentemente, fue embestida por la corriente y arrastrada por el río sin tener capacidad de nadar hacia la orilla.

Unos segundos después, una segunda mujer estuvo a punto de correr la misma fuerza y caer por la cascada. Sin embargo, un habitante del sector intervino rápidamente y evitó la tragedia, llevando a la bañista hasta la orilla.

MUJER ESTÁ DESAPARECIDA

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y miles de internautas quedaron conmocionados por las imágenes, puesto que se ve el momento en que la mujer es engullida por el agua y desaparece.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado sobre el paradero de la mujer arrastrada por la corriente. Medios locales indican que permanece desaparecida y organismos de emergencias evalúan operaciones de rescate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DE LAS RISAS A LOS GOLPES: BROMA CALLEJERA DESATÓ LA FURIA DE UNA MUJER Y ASÍ AGREDIÓ A UN MIMO EN PLENA CALLE DE BARRANQUILLA

La cascada de Julián es un punto turístico que está abierto todos los días del año y se encuentra rodeado de un ambiente natural. Los visitantes suelen disfrutar del agua y de la gastronomía local.