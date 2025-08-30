VIDEO SENSIBLE: Encontró a su ex con su nuevo novio y lo que hizo cegado de celos fue escalofriante

Mundo

Un hecho escalofriante ocurrió la madrugada del pasado miércoles en Argentina, después de que un hombre descubriera a su ex con su nuevo novio, por lo que cegado por los celos, decidió prenderle fuego en plena calle, por lo que la víctima murió tras un par de días luchando por su vida.

La mujer respondía al nombre de Ana Clara Luna, de 31 años, a quien trasladaron de urgencia a un hospital de Ciudad Jardín El Libertador, partido bonaerense de San Martín. Esa comunidad está ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El trágico hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Ese día, la ex del agresor estaba con su nuevo novio en la intersección de las calles El Ombú y Clavel, pasadas las 4:30 am. En ese momento se acercó el victimario, identificado como Á.G., y empezaron a discutir. La pelea se volvió cada vez más violenta hasta que en un momento, su exnovio tomó un líquido inflamable, se lo roció encima y después la prendió fuego con un encendedor.

El hecho sucedió delante de seis testigos, entre los cuales estaba el novio de la víctima. En el metraje en cuestión, se observa a la ex envuelta en llamas, corriendo por la calle. A los pocos segundos, cayó al asfalto y los testigos la socorrieron al apagar el fuego.

LUNA TENÍA 70% DE QUEMADURAS

A Luna la trasladaron al Hospital Fleming, donde le practicaron los primeros auxilios. De acuerdo con TN, la víctima tiene el 70% de su cuerpo quemado y, por la gravedad de las heridas, la derivaron al Hospital Diego Thompson, donde finalmente falleció.

Trascendió que Luna tenía hijos en común con el agresor. Además, no era la primera vez que ejercía violencia contra ella. Igualmente, se supo que el hombre la había amenazado en varias oportunidades antes de incendiarla el pasado miércoles.

La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín. Los investigadores buscan determinar los detalles del femicidio. Igualmente, las autoridades están en la búsqueda del asesino.

