VIDEO SENSIBLE: El impactante momento en que una mujer se enciende en llamas en una comisaría de Argentina

Momentos de terror se vivieron en la mañana del martes en una comisaría de la provincia de Misiones, en Argentina, cuando una mujer de 63 años se encendió en llamas con una botella de alcohol.

Los hechos se dieron en una estación policial de la localidad de Campo Grande. Una cámara de seguridad captó el momento en que la mujer, cuya identidad no ha sido difundida, ingresó al lugar y se quedó en pie frente a los oficiales.

La mujer tenía en su poder una botella con alcohol, un encendedor y un bolso. Una vez roció el líquido inflamable, encendió su ropa y, en cuestión de segundos, la parte superior de su cuerpo estaba envuelta en llamas.

Los agentes reaccionaron rápidamente e intentaron apagar el fuego, mientras que la mujer gritaba y movía sus piernas por el dolor. Finalmente, los policías lograron controlar las llamas y atendieron a la víctima.

ESTADO DE LA MUJER

Una vez recibió los primeros auxilios en la comisaría, la mujer fue traslada de emergencia a un centro de salud local. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y la remitieron al Hospital SAMIC de Oberá.

La Policía de Misiones detalló que la mujer sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo, especialmente en el rostro. Hasta la publicación de esta nota, permanecía internada en la unidad de cuidados intensivos.

Los testigos afirmaron que, antes de encender el fuego, la mujer dijo: «Por lo que le hicieron a mi hijo». Estas declaraciones brindaron la primera pista sobre el móvil de los hechos.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias y causas de los hechos. En primera instancia, buscan conocer los aspectos personales y familiares de la mujer, además de reconstruir el contexto previo al incidente.