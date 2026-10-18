VIDEO SENSIBLE: Cruz se desprendió de la pared en plena misa y segó la vida de un sacerdote en Ecuador

Un sacerdote identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció trágicamente la noche del sábado 17 de octubre de 2026 en Guayaquil, Ecuador, luego de un fatal accidente que ocurrió en plena misa dentro de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuando una pesada cruz de madera cayó sobre él mientras oficiaba ante los feligreses.

El religioso permanecía de pie frente al altar cuando la enorme estructura colapsó desde la pared posterior y lo golpeó violentamente. El impacto provocó una profunda conmoción entre los asistentes al templo y entre los miles de usuarios que presenciaron el hecho a través de la transmisión en vivo por redes sociales.

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Las imágenes de la transmisión en vivo captaron el instante preciso en que la pesada cruz colapsó sobre el sacerdote. Asimismo, la grabación del servicio religioso registró de inmediato los gritos de pánico y desesperación de los feligreses y se viralizó masivamente debido a la crudeza del suceso.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del sacerdote mediante un comunicado oficial emitido esa misma noche. La institución expresó sus sentidas condolencias a la comunidad redentorista, a la feligresía de la Vicaría Centro y a todos los familiares y allegados del querido sacerdote.

«Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria», señalaron en la misiva.

TRAGEDIA EN ECUADOR! Un sacerdote murió tras ser golpeado por una enorme cruz que cayó sobre él mientras celebraba una misa. La impactante escena fue presenciada por los feligreses y quedó captada en una transmisión en vivo. https://t.co/9L9kLb5rTz — Momentos Virales (@momentoviral) October 18, 2026

¿QUIÉN ERA PATRICIO ALFREDO SÁNCHEZ MOLINARI?

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y dirigía pastoralmente la parroquia Perpetuo Socorro. Tras la confirmación de la noticia, diversas comunidades religiosas llenaron las redes sociales con oraciones y mensajes de homenaje para despedir al presbítero.

La tragedia ocurrió en pleno ejercicio de sus funciones sacerdotales y quedó documentada por las cámaras de la transmisión oficial. Hasta la fecha, las autoridades de la iglesia y los organismos competentes no han revelado las causas técnicas que provocaron el desprendimiento de la cruz.