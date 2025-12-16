VIDEO: «¿No me esperabas a mi?»: Mujer le tendió una trampa a su esposo con falso perfil en Tinder

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de crearse un perfil falso en la aplicación de citas de Tinder para comprobar si su esposo le iba a ser infiel.

La mujer tenía sospechas desde hace tiempo, por lo que decidió poner a prueba a su marido. Por ello, creo todo un perfil falso con el nombre de Bridget con el que para su sorpresa no tardó en hacer «match» con su esposo, quién no se imaginaba lo que estaba por venir.

La conversación siguió hasta que ambos acordaron un encuentro. Cuando el hombre llegó a la casa donde su supuesta cita lo convocó, su esposa, quien era la que lo esperaba comenzó a grabar el momento que no tardó en volverse tendencia.

“¿No me esperabas a mi?, ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder”, le dijo la mujer con aparente calma. Al verse completamente descubierto, el hombre con un tono de indignado alcanza a decir «Estás loca».

«Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo», añadió la mujer que se ríe por haber descubierto realmente el engaño que pretendía hacer su esposo, antes de cerrarle la puerta en la cara.