VIDEO: Militar colombiana secuestrada por el ELN pide a De la Espriella evitar un rescate militar

La militar subteniente del Ejército colombiano María Camila Pantoja, secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de noviembre, pidió este viernes al Gobierno de su país evitar un rescate militar y priorizar una salida humanitaria.

«Señor presidente y señor ministro (de Defensa), por mi familia, por favor, no hagan un rescate militar. Sino todo por ayuda humanitaria», dice la joven oficial en un video difundido este viernes por el Frente de Guerra Oriental del ELN.

En la grabación, cuya difusión constituye la primera prueba de supervivencia de la subteniente, Pantoja asegura que se encuentra bien y envía un mensaje a sus familiares, a quienes expresa su amor y agradecimiento por las enseñanzas y los momentos compartidos.

«A mi familia le quiero decir que me encuentro bien y que los amo con todo mi ser», manifiesta la uniformada.

La prueba de supervivencia se conoce nueve días después de que el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyera el secuestro en un video difundido el 5 de noviembre, en el que advirtió que cualquier intento de rescate por parte de las autoridades podría poner en riesgo la vida de la uniformada.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha asegurado en varias ocasiones desde su toma de posesión en agosto que frente a los grupos armados empleará la mano dura y no la negociación, a diferencia de los intentos del anterior Ejecutivo, el encabezado por Gustavo Petro (2022-2026).

Gestiones con Venezuela

El caso ha motivado gestiones diplomáticas el Gobierno de De la Espriella con las autoridades de Venezuela, país con el que Colombia comparte una extensa y compleja frontera en la que opera el ELN, entre otros grupos armados.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, pidió el miércoles a Estados Unidos que interceda ante las autoridades venezolanas para que contribuyan a las labores de búsqueda e inteligencia que permitan localizar a la subteniente.

Mora señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar en la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia, tanto para encontrar a Pantoja como para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

Por su parte, el Gobierno venezolano manifestó el jueves su disposición a trabajar con Colombia en materia de seguridad fronteriza y aseguró que están disponibles los mecanismos de cooperación, los canales institucionales y los contactos bilaterales para facilitar el intercambio de información y coordinar las acciones necesarias.

Ese mismo día, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció un despliegue militar en el estado Apure, fronterizo con Arauca, para desmantelar campamentos logísticos y pistas clandestinas, aunque no relacionó expresamente esa operación con el secuestro de la subteniente.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto, debido a la presencia histórica del ELN y su ubicación fronteriza con Venezuela, que constituye un corredor estratégico para el tránsito de grupos armados ilegales y el transporte de sus economías ilegales (narcotráfico y minería, entre otros).

Con información EFE