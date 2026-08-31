VIDEO: María Corina habló sobre el proceso que vive Venezuela tras acciones de Estados Unidos

La dirigente opositora María Corina Machado se refirió este lunes, 31 de agosto, durante su intervención en el Bled Strategic Forum, en Eslovenia, sobre el proceso que vive actualmente el país tras las acciones de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump.

La también premio Nobel de La Paz, agradeció la invitación al foro y destacó la incorporación de un panel dedicado a América Latina, región que, según sostuvo, atraviesa «un proceso de profundos cambios» impulsado por recientes victorias electorales.

Como punto importante, la dirigente habló sobre la necesidad de impulsar la reconstrucción económica de Venezuela y aseguró que un eventual país libre necesitará una «inversión masiva» para modernizar sectores como la salud, petróleo y gas, electricidad, infraestructura, educación, tecnología, industria, transporte, defensa y los servicios públicos, lo que —según dijo— generaría «importantes oportunidades para las empresas europeas interesadas en participar en ese proceso de reconstrucción».

Insistió, asimismo, en el potencial energético del país: «Gracias a sus enormes reservas petroleras, Venezuela puede convertirse, en un futuro muy cercano, en el centro energético del hemisferio occidental», una posibilidad que vinculó con la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis en el estrecho de Ormuz.

ELECCIONES EN VENEZUELA

Sobre la situación venezolana, Machado calificó como positivo el proceso que vive actualmente el país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de seguridad de Estados Unidos el pasado 3 de enero, aunque subrayó que ese proceso debe desembocar en comicios.

«Para que la democracia sea plenamente restablecida en Venezuela, deben celebrarse elecciones libres y transparentes lo antes posible, porque solo el respeto a la voluntad popular puede garantizar la paz y la estabilidad de una nación», afirmó.

Sostuvo, además, que la oposición cuenta con un mandato surgido de las elecciones del 28 de julio de 2024: «Nuestro pueblo ya tomó su decisión. El 28 de julio de 2024, millones de venezolanos votaron por el cambio y demostraron nuestra determinación de recuperar nuestra democracia», dijo.

PEDIDO A ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

Además, Machado pidió a Estados Unidos, Europa, América Latina y otras naciones democráticas mantener su respaldo al proceso venezolano y advirtió que el autoritarismo no se limita a las fronteras de un solo país, pues «cruza fronteras, construye redes criminales, explota las divisiones de las democracias y se adapta a un entorno internacional cambiante».

Sin embargo, destacó los triunfos de José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras, Laura Fernández en Costa Rica, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia, y señaló además a Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Raúl Mulino (Panamá) y Bernardo Arévalo (Guatemala) como líderes que contribuyen a que la región siga siendo «un bastión de democracia, libertad y progreso económico».

Al cierre de su intervención, afirmó que «una Venezuela democrática, soberana y próspera puede y va a contribuir a la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental» y adelantó que volverá pronto al país.

«Regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso. No será simplemente el fin del régimen autoritario. Será el comienzo de la reconstrucción de una nación», sentenció.