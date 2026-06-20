VIDEO: La advertencia que hizo Edmundo González sobre el sistema de justicia venezolano y la elección de los próximos magistrados

El líder opositor Edmundo González Urrutia, reconocido por la comunidad internacional como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, advirtió este sábado que es necesaria la reconstrucción total del sistema judicial del país para asegurar la igualdad ciudadana y frenar el uso de los tribunales como herramientas políticas.

Mediante un video subido a sus redes, enfatizó que «una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté».

En su mensaje, indicó que la sumisión de los jueces ante las órdenes del Ejecutivo destruye la esencia misma de los tribunales y los transforma en «un instrumento más del poder». González Urrutia descartó que haya democracia en una nación donde los fallos judiciales obedecen al gobernante de turno, en lugar de apegarse estrictamente a las leyes vigentes.

González Urrutia incluso citó el tema «CANción de prisión» del icónico rapero Canserbero. En esta, recuerda el opositor, el artista evidencia cómo el quiebre institucional en Venezuela erosionó de forma progresiva las libertades democráticas de la población.

Añadió que la canción destaca que cuando los tribunales fallan, el retardo procesal se vuelve una práctica habitual. Así, la impunidad «impide a las víctimas acceder a la verdad, la sociedad pierde la confianza en las bases que la sostienen».

Lo que hoy vivimos como tragedia nacional tiene una de sus raíces en un sistema de justicia deformado durante años. Tribunales que, en lugar de impartir justicia, abrieron las puertas a la impunidad. Hace tiempo, Canserbero lo advirtió —a su manera— en ‘CANción De La Prisión’.… pic.twitter.com/wS661xXiuT — Edmundo González (@EdmundoGU) June 20, 2026

LA PROPUESTA DE EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA SOBRE LOS PRÓXIMOS MAGISTRADOS

González Urrutia manifestó que la verdadera independencia de los tribunales ofrece las mismas garantías y salvaguardas para todos los habitantes, «sin importar sus posturas ideológicas o militancias partidistas». Para lograr esto, propuso seleccionar a los magistrados mediante concursos de mérito y no por su sumisión política, estructurando procesos legales que «protejan la dignidad humana».

El dirigente opositor rechazó las reformas superficiales y los relevos de funcionarios que mantienen intacto el actual ecosistema de corrupción. «Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada», sentenció el exdiplomático, quien fijó como meta que los jueces limiten los excesos del poder en lugar de actuar como sus servidores.

La transformación institucional de la nación hispanoamericana requiere un «ecosistema legal ciego ante el color político de los acusados», agregó.

«Una justicia así iguala a los venezolanos ante la ley, sin distinguir entre amigos y enemigos del poder; esa es la justicia que Venezuela necesita», concluyó González Urrutia.