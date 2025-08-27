VIDEO IMPACTANTE: Youtuber estaba grabando un video cerca de una cascada, creció la corriente y todo terminó en tragedia

Un joven creador de contenido de 22 años, identificado como Sagar Tudu, desapareció después de ser arrastrado por la corriente en la cascada Duduma, en el distrito de Koraput, estado de Odisha, India.

De acuerdo con los reportes, Sagar había viajado desde su ciudad natal, Berhampur, junto a su amigo Abhijit Behera, con el objetivo de grabar videos turísticos para su canal de YouTube.

El accidente ocurrió mientras filmaba con la ayuda de un dron. En un video que se ha hecho viral en redes sociales se observa a Sagar de pie sobre una roca en medio de la cascada, mientras varias personas intentaban auxiliarlo con cuerdas. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y la fuerza de la corriente terminó arrastrándolo.

Sagar administraba un canal dedicado a la fotografía y el cine en el que compartía con frecuencia contenidos sobre la cultura de Odisha.

🇮🇳 | Un YouTuber fue arrastrado por las fuertes aguas de la cascada Duduma, en Koraput, mientras grababa un video para su canal. Via ActualidaViral pic.twitter.com/KEsvxyOg1T — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2025

LA CASCADA

Según las autoridades, el incidente estuvo vinculado al desbordamiento de la presa de Machakunda, que liberó alrededor de 2.000 pies cúbicos por segundo de agua tras las intensas lluvias en la zona de Lamtaput.

Aunque las autoridades emitieron una alerta a los residentes río abajo, el repentino incremento del caudal sorprendió al joven mientras estaba sobre una roca cercana a la cascada.

El superintendente de policía de Koraput confirmó que se desplegaron equipos de rescate para localizar al joven. “El incidente ocurrió ayer, y también hemos informado a los familiares”, declaró.

Hasta el momento, las operaciones de búsqueda continúan y Sagar permanece desaparecido.