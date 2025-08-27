Mundo

VIDEO IMPACTANTE: Youtuber estaba grabando un video cerca de una cascada, creció la corriente y todo terminó en tragedia

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
cascada

Un joven creador de contenido de 22 años, identificado como Sagar Tudu, desapareció después de ser arrastrado por la corriente en la cascada Duduma, en el distrito de Koraput, estado de Odisha, India.

Tabla de Contenido

De acuerdo con los reportes, Sagar había viajado desde su ciudad natal, Berhampur, junto a su amigo Abhijit Behera, con el objetivo de grabar videos turísticos para su canal de YouTube.

Leer Más

Horror en España: El terrible asesinato a martillazos de la “Mujer Hulk”
Conmoción en Nueva Zelanda: Una pareja de jubilados fue asesinada y sospechan de una de sus ovejas
EN VIDEOS: Nueve muertos tras explotar dispositivos de miembros de Hezbollah, juran venganza contra Israel

El accidente ocurrió mientras filmaba con la ayuda de un dron. En un video que se ha hecho viral en redes sociales se observa a Sagar de pie sobre una roca en medio de la cascada, mientras varias personas intentaban auxiliarlo con cuerdas. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y la fuerza de la corriente terminó arrastrándolo.

LEA TAMBIÉN: VIDEO SENSIBLE: MURIÓ JOVEN EMBESTIDO VIOLENTAMENTE POR UN TORO EN PLENA CORRIDA

Sagar administraba un canal dedicado a la fotografía y el cine en el que compartía con frecuencia contenidos sobre la cultura de Odisha.

LA CASCADA

Según las autoridades, el incidente estuvo vinculado al desbordamiento de la presa de Machakunda, que liberó alrededor de 2.000 pies cúbicos por segundo de agua tras las intensas lluvias en la zona de Lamtaput.

Aunque las autoridades emitieron una alerta a los residentes río abajo, el repentino incremento del caudal sorprendió al joven mientras estaba sobre una roca cercana a la cascada.

El superintendente de policía de Koraput confirmó que se desplegaron equipos de rescate para localizar al joven. “El incidente ocurrió ayer, y también hemos informado a los familiares”, declaró.

Hasta el momento, las operaciones de búsqueda continúan y Sagar permanece desaparecido.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Quiénes fueron convocados? Publicaron la lista oficial de la Vinotinto para los partidos cruciales ante Argentina y Colombia
Deportes
«Aquí no hay espacio para el miedo»: Padrino López dice que el país «se respeta y no es una amenaza»
Venezuela
venezolana
Niñera venezolana se viralizó en EEUU por enseñar español y la cultura de Venezuela a los niños que cuida
EEUU