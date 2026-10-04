VIDEO IMPACTANTE: Dron ruso bombardeó puente de Kiev en pleno día cuando era transitado por varios vehículos

Este sábado 3 de octubre ocurrió un ataque ruso contra el emblemático Puente Norte de Kiev, capital de Ucrania, en pleno día, 48 horas después del bombardeo a otro paso vial clave del sur de la ciudad.

Según el alcalde Vitali Klitschko, «el Puente Norte fue atacado. Los servicios de emergencia están en camino», escribió Klitschko en Telegram.

La DW informó que el tráfico sobre el puente fue bloqueado en dirección este – oeste debido a los daños sufridos en calzada y los cables suspendidos de los trolebuses. Hasta el momento no se reportaron víctimas. Momentos antes, las autoridades habían activado una alerta de drones en la ciudad.

A través de las redes sociales se difundieron videos que muestran las impresionantes imágenes del bombardeo mientras el tráfico se mantenía activo.

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Agencias de noticias informaron que se trata del segundo gran puente de Kiev bombardeado en los últimos días. El jueves y el viernes, el Puente Sur había fue alcanzado por aeronaves no tripuladas rusas, lo que provocó su cierre al tráfico y enormes embotellamientos.

Más de un tercio de los tres millones de habitantes de la capital vivía en la orilla este, o «izquierda», del Dniéper antes de la invasión rusa de 2022. Pero la gran mayoría trabaja en la orilla oeste, o «derecha», donde se concentran la mayoría de las instituciones gubernamentales y empresas.

Estos son los primeros ataques importantes contra pasos elevados clave de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Las autoridades en Ucrania temían este tipo de agresiones. Por ello la alcaldía capitalina limitó el viernes el tráfico en otros dos puentes relevantes, el Paton y el Metro. Sin embargo, no se reportaron bombardeos en esos lugares.

Asimismo, informaron sobre restricciones temporales en un cuarto puente, el Darnitski. El propio Klitschko ya advirtió que “el enemigo está destruyendo la ciudad”.