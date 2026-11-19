Un grupo de unos 20 indígenas de la etnia Awá-Guajá que viven en aislamiento voluntario se aproximó a pedir alimentos una comunidad vecina del pueblo Guajajara, en el estado de Maranhão, en la Amazonía brasileña, según informaron el Gobierno y asociaciones indígenas.

El grupo de aislados de la etnia Awá-Guajá, compuesto por hombres, mujeres y niños, se aproximó pidiendo ñames, un tubérculo comestible, a habitantes del pueblo Tenetehara-Guajajara de la aldea Tawari, en la Tierra Indígena Arariboia.

De acuerdo con información de la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), el grupo había sido avistado por la zona desde el domingo.

Durante la breve visita, los habitantes de la comunidad ofrecieron alimentos y algunos objetos a los indígenas aislados, quienes poco después regresaron a la selva.

Los guajajaras manifestaron preocupación por la apariencia física de los indígenas aislados, debido a la acentuada delgadez de varios de sus integrantes.

No hay confirmación de que sufran desnutrición o de que la búsqueda de alimentos haya sido causada directamente por la escasez de recursos naturales en sus comunidades.

La situación provocó la movilización de equipos de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y de profesionales de la salud indígena.

Esto debido al riesgo sanitario que supone el contacto no planificado de poblaciones aisladas que no han sido expuestas a agentes infecciosos.

🏹 🛖 Cerca de 20 indígenas awás isolados voltaram a fazer contato com os guajajaras em Bom Jesus das Selvas (MA), em busca de comida. https://t.co/vvaAB6XiV9 — République (@republiqueBRA) November 19, 2026





COMUNIDADES NATIVAS

Líderes y organizaciones indígenas de la región advirtieron que este tipo de desplazamientos inusuales ponen en evidencia la presión constante de invasores sobre el territorio.

Los especialistas advierten que este acercamiento no debe interpretarse automáticamente como una decisión de los awá-guajás de abandonar su aislamiento voluntario.

«Estos pueblos tienen derecho a decidir de manera autónoma cómo y cuándo establecer relaciones con otros grupos indígenas o con la sociedad que los rodea.

Este encuentro no constituye el primer contacto de esta etnia con otros pueblos indígenas.

De acuerdo con registros recopilados por el Instituto Socioambiental (ISA), existen antecedentes de contactos con familias awá-guajás en esta región hasta la década de 1990.

Según estimaciones reunidas por el ISA, en 2019 había al menos 60 indígenas awá-guajás aislados en la Tierra Indígena Arariboia.

Cerca de 20 indígenas aislados salieron de la Amazonía en Brasil Un grupo de cerca de 20 indígenas que vivían aislados salió de la selva amazónica y se acercó a una comunidad del estado de Maranhão, en Brasil, un hecho que ha generado diversas reacciones. https://t.co/9SN7a4PGrB — Sepa Más (@Sepa_mass) November 19, 2026

Con información EFE