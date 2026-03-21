VIDEO: EEUU ejecutó nuevo ataque contra «narcolancha» en el Pacífico, hubo tres sobrevivientes

Las Fuerzas Armadas de EEUU ejecutaron un nuevo bombardeo contra una «narcolancha» en el océano Pacífico el pasado jueves 19 de marzo, informó el viernes el Comando Sur, que detalló que la acción se integra en la operación ‘Lanza del Sur’.

La institución militar publicó un video de 16 segundos en blanco y negro que muestra el momento exacto en que la lancha estalla mientras navega. El organismo identificó el objetivo como una «embarcación de bajo perfil (que) navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental».

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El Comando Sur calificó la ofensiva contra la «narcolancha» como «letal» en su informe, aunque evitó precisar una cifra oficial de posibles víctimas mortales tras la explosión. No obstante, las autoridades confirmaron que tres personas sobrevivieron al impacto y que permanecían en el agua a la espera de auxilio.

«Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de USA para activar el sistema de búsqueda y rescate», concluyó el comunicado. Un portavoz de la Guardia Costera ratificó la alerta recibida sobre «tres individuos en peligro».

On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM — U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

¿A QUÉ SE DEBEN TALES ATAQUES BAJO LA LANZA DEL SUR?

Esta estrategia bélica responde a la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó al iniciar su mandato en enero de 2025. Dicho decreto designa oficialmente a los carteles y grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras bajo la jurisdicción de Washington.

El presidente Trump mantiene un discurso belicista y asegura con firmeza que su administración está en guerra con los «narcoterroristas» que operan en la región. Esta postura justifica el uso de fuerza militar directa contra embarcaciones civiles sospechosas de transportar sustancias ilícitas.

Expertos en derecho internacional y diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que estos ataques militares representan probables ejecuciones extrajudiciales. Los especialistas sostienen que Estados Unidos ataca a civiles que no constituyen una amenaza real o inminente para su seguridad nacional.

La operación Lanza del Sur comenzó el pasado septiembre con el propósito declarado de aumentar la presión sobre el entorno de Nicolás Maduro. El líder venezolano fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar realizada el pasado 3 de enero.

Durante una ceremonia en la Casa Blanca el viernes, el presidente Trump elogió la capacidad operativa de sus tropas tras la captura de Maduro en Caracas. El mandatario subrayó ante los asistentes que dicha misión demostró que las Fuerzas Armadas «son las más poderosas del mundo».