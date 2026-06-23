VIDEO DE TERROR: Su paracaídas quedó enredado en una grúa a 60 metros de altura por horas

Momentos de terror se vivieron en la provincia de Sichuan, China, en donde un parapentista quedó suspendido a más de 60 metros de altura luego de que su paracaídas quedó enredado en una grúa de construcción. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Los hechos se dieron el pasado viernes, 19 de junio, en la ciudad de Nanchong. En redes sociales circularon videos en las que se puede ver al parapentista suspendido de la grúa, ante la mirada atónita de decenas de transeúntes.

De acuerdo a medios internacionales, el parapentista quedó balanceándose en el aire por unas cuatro horas. Mientras tanto, las autoridades activaron un operativo de rescate en la zona para auxiliar al deportista.

Bomberos, organismos de emergencias y obreros de la construcción trabajaron en conjunto para auxiliar al parapentista. Luego de pasar unas largas horas suspendido en el aire, el hombre fue rescatado y regresó a tierra firme en horas de la noche.

¿QUÉ PASÓ CON EL PARAPENTISTA?

Los rescatistas lograron auxiliar al parapentista sin mayores contratiempos. A pesar de pasar unas cuatro horas en el aire, el hombre no presentó lesiones graves y fue dado de alta poco después del incidente.

La Policía de China detalló que el siniestro se debió a una maniobra fallida combinada con las corrientes de viento. En tal sentido, el parapentista chocó contra la grúa y, afortunadamente, quedó enganchado de la estructura.

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Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales y sorprendieron a miles de personas. Los internautas manifestaron su respeto por el parapentista, a la vez que hicieron comentarios irónicos sobre cómo actuarían en una situación semejante.