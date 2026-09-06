VIDEO: Colombia pidió a Pete Hegseth presionar a Venezuela para lanzar ofensiva militar contra el ELN

El Ministro de Defensa de Colombia, M/G Jorge Eduardo Mora, reveló que el ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella solicitó formalmente al Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ejercer presión sobre el gobierno venezolano para autorizar y coordinar operaciones militares contra el ELN en su territorio.

El objetivo principal es replicar el modelo de la reciente operación binacional que dio de baja a Héctor «Niño Guerrero», el temido líder del ‘Tren de Aragua’ en el estado Bolívar, pero esta vez dirigiendo el poder de fuego y la inteligencia contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en la frontera colombo-venezolana.

EL PRECEDENTE DEL «NIÑO GUERRERO» COMO HOJA DE RUTA

La petición se fundamenta en el éxito táctico alcanzado a mediados de año. En ese operativo, la cooperación internacional y el intercambio de información permitieron neutralizar al cabecilla criminal en suelo venezolano.

El Ministerio de Defensa colombiano busca que este precedente sirva como base para ejecutar operaciones quirúrgicas similares, desmantelando los santuarios que el ELN mantiene al otro lado de la frontera.

OFENSIVA TRANSNACIONAL CONTRA EL NARCOTERRORISMO

Esta movida diplomática y militar se produce en el marco de la reciente adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por la administración de Donald Trump.

La estrategia binacional se alinea con la doctrina de «tolerancia cero» impuesta por Washington para desarticular los nodos logísticos y financieros del narcoterrorismo en todo el Hemisferio Occidental.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la viabilidad de la propuesta, la cual añade un nuevo elemento de presión política sobre Caracas.

El Ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella reveló que solicitaron al Secretario de Guerra Pete Hegseth que hiciera presión en Venezuela para realizar operaciones similares a las que dieron de baja al «Niño Guerrero» pero esta vez, contra el ELN en Venezuela. pic.twitter.com/MteJBRNTwp — Pablo Soto (@pablosotoff) September 5, 2026