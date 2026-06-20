VIDEO: Colombia adelantó el cierre de su frontera con Venezuela por elecciones de este 21Jun, esto dijeron las autoridades

Migración Colombia confirmó este sábado que adelantó el cierre de la frontera con Venezuela, pautado inicialmente para las 7:00 pm de este 20 de junio, debido a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el domingo.

«Informamos a la ciudadanía que el Gobierno nacional modificó el decreto de cierre de fronteras. Como autoridad migratoria, con la publicación de este decreto procedemos con el cierre inmediato de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales», informó el organismo en X (Twitter).

Asimismo, señaló que ya se hizo efectivo el cierre de los pasos fronterizos terrestres oficiales en la frontera colombo-venezolana en el Norte de Santander.

#AEstaHora | Se hace efectivo el cierre de los pasos fronterizos terrestres oficiales, en la frontera Colombo Venezolana en Norte de Santander pic.twitter.com/FfuuAzsGw2 — Migración Colombia (@MigracionCol) June 20, 2026

Además, las autoridades del vecino país detallaron que en Arauca y La Guajira también se concretó el cierre de frontera. Ocurrió a la altura del Puente Internacional José Antonio Páez y Paraguachón.

Previamente, usuarios denunciaron que se adelantó el cierre de su frontera, el cual estaba previsto inicialmente para las 7:00 pm (hora de Venezuela).

Un video difundido en redes sociales evidenció largas colas desde el lado venezolano. «Acaban de cerrar la frontera. Están desviando todos los carros. Ya no hay paso para Colombia. Cerrada la frontera», dijo el autor del video.

«No hay paso para Colombia, desvían carros y motos», agregó la persona. Además, añadió que para la mañana ya estaban cerrados los puentes internacionales.

Denuncian cierre adelantado de la frontera terrestre con Colombia. Las autoridades colombianas habían previsto dicho cierre por elecciones presenciales para las 6:00 pm hora local. Sin embargo, a esta cierran el paso por puentes internacionales. Con inf @Williamgomez111 pic.twitter.com/mC0NUdEwpr — Rosalinda Hernández (@roshernandez) June 20, 2026

ANUNCIO INICIAL DE CIERRE

En un principio, la medida se aplicaría desde este sábado, 20 de junio, a las 7:00 de la noche (hora de Venezuela) hasta el lunes, 22 de junio, a las 7:00 de la mañana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0612 de 2026 emitido por el gobierno colombiano.

Vale recordar que la segunda vuelta presidencial está programada para este domingo, 21 de junio, luego de una primera ronda electoral celebrada el 31 de mayo, en la que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria (más del 50 %) para ganar en una sola jornada.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta concluyó con Abelardo De la Espriella como el candidato con más votos, quien logró 10.361.499 (43,74 %), e Iván Cepeda en el segundo puesto al obtener 9.688.361 sufragios (40,90 %), asegurando así el pase de ambos a la contienda definitiva.