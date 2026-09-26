VIDEO: Canciller ruso abogó en la ONU por «la pronta» liberación de Nicolás Maduro

Durante su intervención, este sábado 26 de septiembre, en la 81º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, demandó la “pronta liberación” de Nicolás Maduro.

Igualmente, pidió el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado.

“Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro”, dijo Lavrov, en reseña de Sputnik.

Dijo que lo ocurrido a principios de este año en Venezuela supone “una violación de cualquier norma, incluidas las normas de la moral”. Expresó que el encarcelamiento de Maduro, sin juicio de por medio, viola “el derecho internacional” que establece “la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado”.

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Lavrov, cuyo país es aliado de Venezuela y Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la “desesperada situación humanitaria” en la isla. También acordó que el régimen castrista es objeto de “una presión sin precedentes por parte del vecino del norte”.

Por todo ello, insistió en «levantar el bloqueo marítimo a la Isla de la Libertad y todas las restricciones al comercio con Cuba”. Además de excluir al país “de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo».

Sobre el conflicto palestino, subrayó que Rusia «está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Oriente Medio”. Llamó a “garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU».

Sin embargo, admitió que no alberga esperanzas de unidad entre las distintas fuerzas palestinas. Por lo que aseguró que Moscú aboga para que estos grupos únicamente se planteen objetivos políticos.

PLAN DE PAZ PARA GAZA

Denunció que hace casi un año el Consejo de Seguridad, a propuesta de EEUU, aprobó un plan de paz para Gaza, pero allí «siguen muriendo ancianos, mujeres y niños».

Agregó, «la situación se deteriora en la orilla oeste del río Jordán, donde Israel amplía su actividad colonizadora». «Si seguimos así, fundar un Estado palestino será imposible, ya que simplemente no habrá sitio para ello. Entonces, la seguridad de Israel estará siempre bajo amenaza», aseveró.

En cuanto a Ucrania, insistió en que Rusia lucha en el país vecino «por la verdad y la justicia». Aseveró que «los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia serán eliminadas y la vida civil se restablecerá».

También acusó a Europa de «hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración (del presidente de EEUU, Donald) Trump».