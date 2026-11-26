El llanto desesperado de un cachorro alertó a un grupo de veterinarios que visitaba una finca de Araguaína, Brasil, para atender a un bovino enfermo. Para su sorpresa, tras varios minutos de búsqueda, descubrieron que el sonido provenía del interior de un saco de maíz.

El hecho ocurrió el pasado 12 de noviembre en el estado de Tocantins, pero el video del rescate volvió a cobrar relevancia esta semana.

La grabación, que circula en redes sociales desde el 12 de noviembre, acumula más de un millón de reproducciones. El episodio generó numerosas reacciones entre los internautas, quienes propusieron nombres como «Maíz» y «Pamonha», para la tierna mascota.

🇧🇷 | Encuentran a una cría atrapada dentro de un saco de maíz en Araguaína, Brasil. https://t.co/4Tbow7y0rN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

UN RESCATE VIRAL

La veterinaria Marina Verzignazzi explicó que inicialmente desconocían de dónde provenía el sonido, hasta que observaron movimientos dentro de un saco de maíz.

Según la profesional, el cachorro ingresó por una abertura en la parte posterior del saco y avanzó entre los granos hasta quedar atrapado.

Además, otros dos sacos llenos de granos permanecían sobre el recipiente donde se encontraba el animal, lo que dificultó su localización. Los veterinarios utilizaron una navaja para cortar el material plástico y liberar al cachorro de forma segura.

Las imágenes muestran cómo los profesionales abren el saco y sacan al pequeño perro, que deja de llorar inmediatamente después de recuperar su libertad.

Hasta el momento, los medios locales no han ofrecido detalles sobre el destino del cachorro tras el rescate.