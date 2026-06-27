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VIDEO: Así anunció Emmanuel Macron la llegada de los rescatistas franceses a Venezuela

Caraota Digital
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Foto: Archivo

(EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este sábado la llegada de un equipo de rescatistas de la Seguridad Civil francesa para ayudar a Venezuela en las operaciones de rescate tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

«Nuestros rescatistas de la Seguridad Civil han llegado a Venezuela para prestar apoyo en las operaciones de rescate. Solidaridad y apoyo de Francia en esta terrible prueba», comunicó Macron, al subir un vídeo del desembarco de los rescatistas.

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El presidente francés ya había anunciado que se trataba de un equipo de 85 personas.

La contribución de Francia se une a la de países como Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones y médicos forenses son algunos de los especialistas desplazados en el país sudamericano. EFE

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