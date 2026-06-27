VIDEO: Así anunció Emmanuel Macron la llegada de los rescatistas franceses a Venezuela

(EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este sábado la llegada de un equipo de rescatistas de la Seguridad Civil francesa para ayudar a Venezuela en las operaciones de rescate tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

«Nuestros rescatistas de la Seguridad Civil han llegado a Venezuela para prestar apoyo en las operaciones de rescate. Solidaridad y apoyo de Francia en esta terrible prueba», comunicó Macron, al subir un vídeo del desembarco de los rescatistas.

El presidente francés ya había anunciado que se trataba de un equipo de 85 personas.

La contribución de Francia se une a la de países como Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones y médicos forenses son algunos de los especialistas desplazados en el país sudamericano. EFE