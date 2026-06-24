Venezuela ganó dos premios oro en el Cannes Lions por el documental 600K Network sobre el 28Jul y las actas electorales

Venezuela ganó dos premios oro en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2026 por la Red 600K, iniciativa mediante la cual, con la colaboración de miles de venezolanos en todo el país, se pudo demostrar y denunciar los hechos irregulares ocurridos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Se trató de una iniciativa ciudadana que recopiló y verificó las actas electorales en todo el país. La iniciativa ganó los premios en las categorías de Relaciones Públicas (PR) y Data Creative.

Para hacer esto posible, unos 600.000 venezolanos utilizaron sus teléfonos para escanear los códigos QR presentes en las actas electorales y construir una base de datos independiente con los resultados mesa por mesa de las elecciones presidenciales. La red logró digitalizar 25.575 actas, equivalentes al 85 % del total nacional. Gracias a esto 49 gobiernos de todo el mundo solicitaron claridad sobre los resultados electorales en Venezuela

«¡Venezuela acaba de ganar dos Oros en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2026 por la Red 600K que demostró el fraude el 28J con cada acta! Los venezolanos ganamos en las categorías: Creative Strategy (Brave Brands / Citizens) y Direct (Use of Mobile)», celebró el dirigente político Lester Toledo.

«Un premio colectivo de quienes aman a Venezuela, 600 mil venezolanos que con el alma defendieron nuestra verdad ante el mundo y demostraron que somos mayoría», agregó.

URGENTE: ¡Venezuela acaba de ganar dos Oros en #CannesLions2026 por la Red 600K que demostró el fraude el 28J con cada acta! Los venezolanos ganamos en las categorías: Creative Strategy (Brave Brands / Citizens)

y Direct (Use of Mobile). Un premio colectivo de quienes aman a… pic.twitter.com/asX3ubXaRm — Lester Toledo (@LesterToledo) June 24, 2026

LOS RECONOCIMIENTOS SIGUEN

El Comando Con Venezuela anunció que 600K Network también ingresó a la final en los prestigiosos SDG Lions, específicamente en la categoría Peace, Justice and Strong Institutions (Paz, justicia e instituciones sólidas).

«Esta categoría premia el trabajo que promueve sociedades pacíficas, el acceso a la justicia y la construcción de instituciones eficaces y responsables. Y eso es, palabra por palabra, lo que construimos juntos en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, gracias a la historia de las actas y la valentía de miles de ciudadanos», indicó.

«Estar aquí no es ganar un ‘premio de publicidad’; es el reconocimiento de un caso de estudio global que fue posible gracias al trabajo del Comando Con Venezuela, de todos los técnicos y profesionales que llevaron adelante la hazaña electoral para defender la voluntad ciudadana y por supuesto de los miles de venezolanos voluntarios que arriesgaron hasta su vida para defender el voto de todo un pueblo», añadió.

¡ESTAMOS EN EL SHORTLIST DE CANNES LIONS 2026! 🚀 Nos emociona compartir que 600K Network es oficialmente finalista en los prestigiosos SDG Lions, específicamente en la categoría Peace, Justice and Strong Institutions. Esta categoría premia el trabajo que promueve sociedades… pic.twitter.com/6kMSIw4lY0 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 24, 2026

Por lo cual, resaltó que el SDG Lion premia cómo un proyecto cambia el mundo real, «y en Venezuela lo hicimos posible. Así quedó demostrado en el audiovisual de Rainbow Lobters que concursa en estas premiaciones».

«La gran cita será este viernes, 27 de junio, en el icónico Palais des Festivals de Cannes. Compartiremos la noche de premiación más importante y de mayor peso simbólico del festival junto a categorías como los Titanium Lions y el Grand Prix for Good. Este logro es la validación internacional de la valentía de 600 mil ciudadanos para defender la verdad y la democracia», concluyó.