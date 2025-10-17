Venezuela entregó carta a la ONU denunciando «ejecuciones extraoficiales» de EEUU en el Caribe

El embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, entregó este jueves una carta a la Secretaría General y al Consejo de Seguridad denunciando las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe.

Moncada dio el documento a António Guterres, secretario general de la ONU, y a Vasili Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad. La carta se enfocó en «hechos recientes de carácter injerencista y violento» por parte de Estados Unidos.

«En el documento se denuncia que el 14 de octubre, fuerzas estadounidenses habrían ejecutado extrajudicialmente a civiles en el Caribe, cerca de las costas venezolanas», precisó Moncada desde Nueva York.

Asimismo, Moncada advirtió que entre las víctimas habría dos «pescadores humildes de Trinidad y Tobago» que estaban en «labores de pesca». «Esto indica que afecta a toda la región, no es un tema solo de los venezolanos, sino de toda la región», añadió.

MONCADA SOBRE ATAQUES TERRESTRES

Al igual que otros voceros gubernamentales, Moncada condenó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara públicamente operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano.

«Al observar en las recientes declaraciones del presidente Trump que revela que el Gobierno de los Estados Unidos de América está considerando lanzar ataques en tierra», indicó Moncada, quien alertó de una posible violación de la Carta de la ONU.

Moncada consideró que las operaciones de la CIA podrían tener graves consecuencias en Venezuela y la región. «Se solicita una investigación sobre los asesinatos que se estarían perpetrando», añadió el embajador.

El gobierno venezolano exigió a la ONU pronunciarse sobre estos sucesos y pedir el «respeto irrestricto» de la soberanía nacional, a la vez que se repudien estas «acciones ilícitas, ejecuciones extrajudiciales y la retórica belicista».