Venezolanos en Texas denunciaron que no les quieren decir a dónde los van a deportar, los detuvieron por sus tatuajes

Un grupo de 13 migrantes venezolanos denunciaron a través de un video hecho el pasado 18 de abril que los iban a deportar con rumbo desconocido y los estaban acusando de pertenecer al Tren de Aragua, solo por los tatuajes en sus cuerpos.

A través del video divulgado por La Nación se puede ver a los migrantes pidiendo que por favor los envíen de regreso a Venezuela.

«Me quitaron todos mis derechos. Hoy me sacaron, me dijeron que voy a ser deportado, aquí tengo el papel, acusándonos de delitos. Yo nunca he tenido un delito ni aquí, ni en mi país», denunció uno de ellos.

Otro identificado como González Ceballos añadió que en el centro únicamente hay venezolanos detenidos. «Tenemos más de 30 días. Nos están acusando de pertenecer a una banda delictiva llamada Tren de Aragua, sin tener razón, solamente por un tatuaje. Tenemos TPS, ellos están violando nuestros derechos y no nos dicen nada de a dónde nos van a deportar. Nosotros queremos que nos deporten a Venezuela, no queremos seguir aquí presos».

Mientras tanto, un migrante identificado como Omar Cárdenas ratificó las acusaciones a pesar de que no les han hecho juicio. «Aquí nos están poniendo como delincuentes, algo que no somos. Aquí está la orden de enemigos extranjeros».

Peter Alzolay, agregó que todo el proceso lo están haciendo en contra de sus voluntades. «No quisimos firmar, igualito nos firmaron la orden de deportación. En estos momentos no sabemos hacia donde nos enviarán, esperamos que sea Venezuela».

Mientras tanto, José Márquez, denunció que ni siquiera tiene antecedentes penales, al igual que la mayoría allí. «No tengo delito, no tengo cargos, no tengo crimen. Me vincularon con la banda por el tatuaje del nombre de mi hija».

La mayoría de los testimonios denunciaban las irregularidades en el marco de todo el proceso, como lo ratificó otro de los detenidos, Alejandro Manuel Dávila Santiago. «Nos están vinculando a esa banda delictiva solamente por un tatuaje. Un tatuaje no define a una persona. Yo no tengo ningún delito y me agarraron simplemente porque no cambié la dirección del estado. Todos somos trabajadores».

«No tengo delitos ni en mi país ni aquí. Simplemente por tatuajes me están vinculando a una banda delictiva», prosiguió Josué González.

Hasta el momento funcionarios del gobierno de Donald Trump no han dado mayores detalles con respecto a estos venezolanos o con los enviados anteriormente a El Salvador, quienes tampoco han tenido derecho a la defensa o a un juicio a pesar de las condenas por terrorismo.