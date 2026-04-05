Venezolano perdió la vida frente a su pareja en Chile, fue interceptado por desconocidos frente a su vivienda

Un grupo de sujetos desconocidos le quitó la vida a un joven venezolano de 19 años en la calle Besanilla, en la comuna de Colina, Chile, luego de que lo interceptaran cuando este llegaba a su domicilio junto a su pareja durante la madrugada del viernes.

Los atacantes descendieron de un automóvil y arremetieron directamente contra la víctima, provocando su deceso inmediato en plena vía pública ante la presencia de su acompañante.

Al respecto, la fiscal Camila Palma entregó mayores detalles del homicidio del venezolano y confirmó que «producto del ataque, la víctima falleció en el lugar». Mientras tanto, una unidad de Carabineros inició las pericias para dar con los responsables.

FIN DE SEMANA VIOLENTO EN CHILE

Este crimen se suma a un violento inicio de fin de semana santa que dejó cuatro personas muertas en tres comunas de la Región Metropolitana, incluyendo un doble homicidio ocurrido previamente en Recoleta.

En dicha comuna, un enfrentamiento entre bandas rivales durante la madrugada terminó con dos fallecidos por disparos y un menor de 15 años herido, quien permanece internado fuera de riesgo vital.

El fiscal Felipe Olivari detalló que el enfrentamiento, registrado en la intersección de calles Colo Colo con Universidad de Chile, se dio «entre dos bandas que aparentemente tenían rencillas anteriores».

Uno de estos sujetos perdió la vida en la Clínica Dávila, mientras el otro murió en el Hospital San José, lugar donde Carabineros a través de sus unidades OS9 y Labocar busca identificar a los autores, reseñó BíoBío Chile.

Por otro lado, un hombre de 23 años caminaba por las calles Los Valles con La Quebrada, en Independencia, cuando un grupo de desconocidos lo abordó para apuñalarlo en múltiples oportunidades.

La víctima murió en el sitio del suceso, por lo que el fiscal Felipe Olivari contó que «ya se revisaron videos y realizaron las primeras pericias a fin de determinar la identidad de los atacantes».

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones asumió el trabajo de campo en este sector para localizar el paradero de los autores de este violento ataque con armas blancas.