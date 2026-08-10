Venezolano murió electrocutado en Chile, intentaba robar un cable

Un migrante venezolano murió electrocutado en Chile, presuntamente mientras intentaba robar cables de cobre en el Cerro Chuño de Arica.

Hasta el lugar acudió una brigada de homicidios «conforme al hallazgo de un cadáver en Cerro Chuño», quienes confirmaron lo ocurrido, según dio a conocer Eugenio Herrera Vallejos, jefe policial de la zona.

Aunque en un principio los uniformados no lograron identificar a la víctima, al cabo de unas horas lograron hacerlo a través de un sistema especializado. En este sentido, los detectives indicaron que la víctima tiene nacionalidad venezolana, aunque no revelaron su nombre.

Según el funcionario, el venezolano intentaba sustraer cableado de cobre cuando recibió una descarga eléctrica. El impacto provocó que cayera desde una altura considerable y sufriera lesiones que finalmente ocasionaron su muerte.

«En circunstancias en que se encontraba sustrayendo cableado de cobre en el sector del Cerro Chuño, recibió una descarga eléctrica, lo que le produjo una caída desde altura que, en definitiva, ocasionó la muerte de la persona», añadió Herrera.

Los antecedentes del caso quedaron a la orden del Ministerio Público chileno, organismo que se encargará de continuar con las investigaciones. Hasta el momento se desconoce si este hombre tenía antecedentes en el país.