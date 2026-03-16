Venezolano causó graves lesiones a su pareja con una pistola de balines, huyó y ahora es buscado en Chile

Las autoridades policiales chilenas están tras la pista de un sujeto venezolano acusado de disparar con una pistola de balines a su pareja en la localidad de Casablanca, en la región de Valparaíso.

Los hechos se dieron en la madrugada del domingo, de acuerdo a la fiscal de Casablanca, Marielly Montoya Torres. El sujeto estaba en su vivienda con su pareja cuando se desató una severa discusión entre ambos.

Aparentemente, la víctima le reclamó porque se juntó con sus amigos unas horas antes. Ante estas críticas, el sujeto enfureció, la amenazó con una pistola de balines y luego le disparó en el rostro.

La mujer sufrió un impacto de balín en el ojo izquierdo, el cual le causó lesiones graves, detallaron las autoridades. Aunque todavía no hay más detalles sobre su estado, su visión se podría ver comprometida.

BUSCAN AL SUJETO

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros se desplazaron hasta la escena del crimen. La Sección de Investigación Policial hizo pesquisas en el lugar y puso en marcha un operativo para dar con el paradero del sujeto.

Los vecinos de la zona afirmaron que el sujeto se hacía llamar David Montana, pero si verdadero nombre sería Alirio González, según su cédula venezolana. Tras disparar a su pareja, huyó de la vivienda y se mantiene prófugo.

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Las autoridades activaron una «mesa de trabajo» para apoyar a la víctima, quien se mantiene hospitalizada. Mientras tanto, el municipio avanza en una querella criminal en contra del agresor.