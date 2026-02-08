Mundo

Una mujer venezolana es detenida en Ecuador con 160 explosivos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Una mujer venezolana es detenida en Ecuador con 160 explosivos de un grupo criminal
Foto: Cuenta de X (Twitter) @JohnReimberg

(EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a una mujer de nacionalidad venezolana que almacenaba 160 explosivos que pertenecerían al grupo criminal Los Águilas. Estos presuntamente se utilizarían para extorsionar y atentar contra comercios ubicados en el sur de Guayaquil, la ciudad que registra más delitos en el país.

La captura se realizó después de que las fuerzas de seguridad registraron una vivienda donde presumían que había gran cantidad de explosivos que se usaban para amedrentar a comerciantes, según informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

Hallaron los explosivos ocultos en cajas y detuvieron a la mujer que estaba en esa casa, a quien también le decomisaron cinco computadoras, tres teléfonos móviles y cuatro metros de mecha de seguridad blanca.

LEA TAMBIÉN: EN FOTOS: EXPULSAN DE ARGENTINA A VENEZOLANO ACUSADO DE VÍNCULOS CON EL TREN DE ARAGUA

La Policía aseguró que la mujer, identificada como Yusbey Mercedes M., también era parte de la banda delictiva, una de las denominadas como «terroristas» por el presidente Daniel Noboa, en el marco de la declaratoria de «conflicto armado interno» que emitió en 2024 para frenar la escalada de violencia que registra el país andino.

Estos grupos criminales se dedican principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años también han empezado a extorsionar a comercios, escuelas, transportistas y barrios enteros, lo que ha causado alarma en ciudades como Guayaquil.

Pese a la «guerra» declarada contra estas bandas, Ecuador cerró 2025 como su año más violento de la historia, al contabilizar 9.216 asesinatos, de acuerdo del Ministerio del Interior. EFE

