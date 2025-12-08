«Una detención arbitraria e injustificada»: Argentina exigió liberación de Nahuel Gallo a un año de su captura

El gobierno de Javier Milei en Argentina expresó su enérgico rechazo por la detención del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien cumplió un año privado de libertad en Venezuela.

«La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas», señalaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad.

«La permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional», añadieron.

Asimismo, destacaron las diligencias que han hecho sobre este caso en las distintas plataformas internacionales. «En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación».

«Entre otras instancias, Argentina ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares urgentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por detención arbitraria y desaparición forzada. Y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo», comentaron.

Para finalizar, el gobierno argentino aseguró que seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta «aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país».