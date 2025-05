¿Una broma? Macron rompió el silencio tras video viral por su «pelea doméstica»

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció este lunes sobre el incidente viral que protagonizó junto a su esposa durante su llegada a Vietnam.

Tras un breve contacto con los periodistas, el mandatario desmintió haber tenido una “pelea doméstica” con su esposa. A pesar de que las imágenes captaron a Brigitte dándole un manotazo cuando pensaban que nadie los estaba viendo.

En ese sentido, indicó que ambos estaban bromeando. “Con mi esposa estábamos bromeando, como lo hacemos a menudo”, acotó el jefe de Estado francés.

🇫🇷 |El presidente francés, Emmanuel Macron, fue abofeteado por su esposa Brigitte a su llegada a Vietnam. ➡️Él actuó con normalidad y le invitó a apoyarse en su brazo para bajar las escaleras, sin embargo fue rechazado Video Cortesía. pic.twitter.com/AM2T1Odaus — ES RE VIRAL (@esreviral) May 26, 2025

Incluso, Macron se pronunció también por el episodio viral en el que fue grabado en el tren que viajaba a Kiev con los jefes de Gobierno de Alemania y Reino Unido.

“Para mí, han sido tres semanas. Si nos fijamos en la agenda internacional del Presidente francés, de Kiev a Tirana, pasando por Hanoi, hay gente que ha visto los videos y piensa que he compartido una bolsa de cocaína, que he tenido un careo con el Presidente turco y que, ahora mismo, me estoy peleando con mi mujer”, dijo.

Además, pidió “calma a todo el mundo” sobre la interpretación de estas imágenes.

“Nada de eso es cierto, pero esos tres videos son reales. Así que todo el mundo tiene que calmarse y centrarse en las noticias reales”, comentó de acuerdo a lo reseñado por Infobae.

Manu : «Avec Brigitte, on plaisantait, comme on le fait assez souvent».

Ils ont de drôles de jeu dans le couple Macron 🤔, les deux poings dans le menton… pic.twitter.com/22uv2mZv2p — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) May 26, 2025

LO QUE DICE EL EQUIPO DE MACRON

Un colaborador cercano de Macron aseguró que se trataba de una “pelea” inofensiva de pareja. En esta línea, otro miembro cercano de su entorno restó importancia a la agresión. «Fue un momento en el que el presidente y su esposa se estaban desestresando por última vez antes de comenzar el viaje bromeando».

En esta línea, otras fuentes citadas por medios franceses siguieron la misma estrategia de no darle importancia a lo visto en el video. «Es un momento de unión. No hacía falta más para alimentar a los conspiranoicos».