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Un tercio de los refugiados venezolanos en Latinoamérica se plantea regresar a su país, según ACNUR

Por Caraota Digital
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Foto: Horizonte Mexiquense

(EFE).- Más de un tercio de los refugiados venezolanos en otros países de Latinoamérica (un 35 %) se plantea regresar a su país, revela una encuesta elaborada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y presentada este martes.

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Un 9 % de los 1.288 ciudadanos venezolanos sondeados en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala considera incluso ese regreso en menos de un año, de acuerdo con el sondeo, presentado en una rueda de prensa por el portavoz de ACNUR Matthew Saltmarsh.

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Según las cifras completas más actualizadas de la agencia, correspondientes a noviembre de 2025, los países de Latinoamérica y el Caribe acogen a 6,9 millones de refugiados venezolanos, de los que 4 millones requieren asistencia humanitaria.

La principal motivación para regresar a corto o medio plazo es el reagrupamiento familiar, aunque algunos encuestados también mencionan presiones en los países de acogida derivadas de dificultades socioeconómicas.

Foto: referencial

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Por el contrario, las principales razones esgrimidas para no regresar por el momento son el temor a falta de trabajo o ingresos y la inseguridad, opciones elegidas en ambos casos por un 22 % de los encuestados.

Un 60 % indica además que no dispone de información lo suficiente fiable sobre cuál sería su situación legal en caso de regresar, tanto en Venezuela como en su actual país de acogida.

EL REGRESO DE VENEZOLANOS 

La agencia de Naciones Unidas insistió en que cualquier retorno debe ser «voluntario, seguro y digno», y acompañado de toda la información posible sobre las implicaciones que puede tener esta decisión.

ACNUR ha analizado con anterioridad las preferencias de refugiados venezolanos ya retornados, y un 80 % de ellos desean quedarse en Venezuela.

El portavoz de ACNUR recordó que la agencia ha solicitado 328,2 millones de dólares para asistir a desplazados y refugiados dentro y fuera de Venezuela en 2026, aunque por ahora sólo ha recibido de donantes un 12 % de esos fondos.

EFE
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