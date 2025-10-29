Mundo

Últimos reportes: Potente huracán Melissa deja destrozos en Jamaica y ahora amenaza con golpear a Cuba

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El potente huracan Melissa comenzó a alejarse de Jamaica en dirección al este de Cuba / Archivo

El huracán Melissa, considerado el más potente de la actual temporada atlántica, comenzó a alejarse de Jamaica este martes, 28 de octubre, luego de tocar tierra al mediodía como un fenómeno de categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 295 km/h.  

Contents

Aunque ha perdido algo de intensidad y fue degradado a categoría 4, según últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), sus vientos todavía alcanzan los 230 km/h, lo que lo convierte en una amenaza significativa para las regiones que se encuentran en su trayectoria. 

Leer Más

"Métanse sus opiniones por donde les quepan", así respondió, este viernes 29 de marzo, el presidente Jorge Rodríguez
Chavismo tuvo reunión virtual con EEUU, llegaron a dos acuerdos
Terror en vías de EEUU: Dos muertos, un desaparecido y un bebé en estado crítico tras brutal choque con tren
Horror en EEUU: Adolescente de 14 años enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por matar a su abuela

LEA TAMBIÉN: LLUVIAS, FUERTES VIENTOS E INUNDACIONES: LOS IMPACTANTES VIDEOS DEL HURACÁN MELISSA EN SU PASO POR JAMAICA, VAN TRES FALLECIDOS

«El huracán extremadamente potente Melissa comienza a alejarse de Jamaica y se dirige hacia el este de Cuba», informó en su último boletín el NHC. 

Asimismo, el NHC ubicó el centro del huracán 20 kilómetros al este de la Bahía de Montego y 325 kilómetros al sur de Guantánamo, en Cuba. 

¿CUÁNDO IMPACTARÁ EN CUBA?  

De acuerdo con el organismo estadounidense, lo que se prevé, es que Melissa mantenga su desplazamiento pausado hacia el nornoreste, con probabilidad de impactar el extremo suroriental de Cuba durante la mañana de este miércoles. 

En concreto, lo que se anticipó, es que Melissa impactará el sureste de Cuba como un huracán de gran intensidad y alto riesgo, mientras que desde esta tarde se pronosticó la llegada de vientos violentos y marejadas ciclónicas en la zona oriental de la isla. Ante este escenario, se instó a los habitantes a resguardarse en lugares seguros 

En el este de Cuba se esperan acumulaciones de hasta 63 centímetros (25 pulgadas), con riesgo de deslizamientos e inundaciones «potencialmente catastróficas». 

Tras azotar Cuba, Melissa golpearía Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, además de Bermudas, entre el mismo miércoles y jueves. 

PASO POR JAMAICA 

El huracán Melissa, que tocó Jamaica como categoría 5, superó los vientos máximos de Katrina (297 km/h frente a 280 km/h) y marca récords históricos en el Atlántico, con una presión central mínima de 892 milibares, la quinta más fuerte registrada. 

Durante su paso por la isla, Melissa dejó al menos tres muertos y provocó estragos considerables. Las autoridades reportaron inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños generalizados en la infraestructura. 

Antes, durante el pasado fin de semana, se registraron otros tres fallecidos en Haití, dos en Panamá y uno más en República Dominicana. En todos estos países igualmente hubo fuertes lluvias e inundaciones en días previos. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En una audiencia celebrada en Utah (EEUU), el juez Tony Graf aceptó parcialmente una solicitud presentada por la defensa de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.  
Polémica en EEUU: Juez aceptó solicitud de presunción de inocencia del sospechoso de matar a Charlie Kirk
EEUU
Gandola cargada volcó en la autopista Valencia – Puerto Cabello, confirmaron un fallecido
Sucesos
Asamblea Nacional declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago
Venezuela