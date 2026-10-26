UE pidió «aprovechar» regreso de María Corina para «impulsar» el diálogo que lleve a elecciones

(EFE).- La Unión Europea (UE) celebró este lunes el regreso de María Corina Machado a Venezuela y pidió a todas las partes en el país que «aprovechen la oportunidad» para impulsar un diálogo inclusivo que desemboque en unas elecciones libres y justas.

«El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela», indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

En la declaración, dijo además que la UE confía en «que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas».

La Unión Europea celebra el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Confiamos en que las autoridades y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo y liderado por los propios venezolanos, orientado a elecciones libres y justas. — Unión Europea en Venezuela 🇪🇺🇻🇪 (@UEenVenezuela) October 26, 2026

EL REGRESO DE MARÍA CORINA MACHADO

La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela. Fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de «libertad» y la petición de elecciones presidenciales para el próximo año.

El regreso de Machado se produce cuatro días después de que haya culminado la cuarta ronda del diálogo.

Además, en medio de las teorías que hablaban de la supuesta influencia de Washington en su regreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sabe «nada» al respecto. También expresó su deseo de que la dirigente esté a salvo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

EFE