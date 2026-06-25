UE expresa su solidaridad con Venezuela y está «preparada para intensificar» la ayuda

(EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este jueves la solidaridad de la Unión Europea (UE) con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron esta madrugada al país sudamericano.

«Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros», añadió la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la UE «está preparada para intensificar la asistencia» en Venezuela y expresó también sus condolencias hacia las víctimas.

«Estamos siguiendo la situación con nuestro personal y socios allí. Los socios financiados por la UE ya están prestando ayuda sobre el terreno. ‘Copernicus’ está activado», informó la comisaria en otro mensaje en redes sociales.

Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche. Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se expresó en redes sociales sobre los terremotos y dijo que las noticias desde Venezuela son «profundamente devastadoras».

Expresó la solidaridad y apoyo de la UE al pueblo venezolano en estos momentos de «enorme dolor»: «Nuestro pensamiento está con todos los afectados, con quienes han perdido a seres queridos y con todos aquellos que participan en las labores de emergencia y rescate», enfatizó.

Agregó que la UE está «lista para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia en cooperación con los socios humanitarios y acompañar a Venezuela en estos difíciles momentos».

En un comunicado conjunto, la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas; el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela; y la comisaria Lahbib, señalaron que «estos terremotos se producen en un momento en el que millones de venezolanos siguen enfrentándose a importantes necesidades humanitarias».

Aseguraron que la UE «ya colabora con sus socios para evaluar las necesidades humanitarias urgentes a medida que se disponga de más información».

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, además, la portavoz comunitaria Eva Hrncirova apuntó que, por el momento, no han recibido ninguna solicitud de activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

«En este momento, nuestros socios ya se encuentran sobre el terreno. La Cruz Roja ya está llevando a cabo las operaciones de rescate y estamos preparados para movilizar ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil», explicó.

Hrncirova añadió que, entre tanto, la UE ha activado su nuestro sistema de cartografía por satélite, Copernicus, lo que le permite ofrecer imágenes detalladas del alcance de la catástrofe, y que va a haber una reunión interna sobre la coordinación sobre lo ocurrido en Venezuela.

«Estamos en contacto con todos nuestros Estados miembros y Estados participantes, y estamos evaluando la situación», concluyó.

EFE