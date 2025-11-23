Turkish Airlines también anunció la cancelación de vuelos de la ruta Caracas-Estambul hasta el 28Nov

Turkish Airlines, una de las pocas aerolíneas internacionales que se mantenía operando en Venezuela, también anunció este domingo la cancelación de vuelos de la ruta Estambul-Caracas-Estambul, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta donde llamaba a «extremar la precaución» al sobrevolar el espacio aéreo criollo.

En un aviso, la empresa anunció la suspensión de vuelos que conectan a la capital de Turquía con la de Venezuela. La medida entrará en vigor este lunes y se mantendrá al menos hasta el viernes 28 de noviembre, según la información oficial.

«Nuestra frecuencia de vuelos Estambul-Caracas-Estambul estará cancelada por motivos operacionales del 24 al 28 de noviembre. Agradecemos contactar a los pasajeros afectados y proceder con la reubicación en vuelos alternativos. Podrán manejar los cambios con nuestro comunicado regular de cambios y cancelaciones», señaló Turkish Airlines.

La aerolínea además señaló que se podrán reubicar los pasajeros bajo las rutas Bogotá-Paraguay-Cancún/México-La Habana. Además, Turkish precisó que la conexión Estambul-La Habana se mantendrá operativa y reiteró que solo la ruta entre Estambul y Caracas permanecerá inactiva.

La empresa también reveló que canceló un total de cinco vuelos, uno por cada día de la próxima semana, del lunes 24 hasta el 28 de noviembre.

¿QUÉ AEROLÍNEAS SE MANTIENEN OPERANDO EN VENEZUELA?

Hasta ahora, solo las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Estelar, y la colombiana Wingo, han anunciado que sus conexiones internacionales con Venezuela se mantienen con normalidad.

Además, las empresas que realizan vuelos hacia o desde Venezuela, como Air Europa, Copa y Plus Ultra, también mantienen operaciones. No obstante, no han confirmado otras medidas adicionales frente al aviso que emitió EEUU el pasado viernes.