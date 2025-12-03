Mundo

«Trump lo va a sacar»: Madre del argentino Nahuel Gallo pide liberación de su hijo en Venezuela

La madre de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que lleva casi un año detenido en Venezuela, manifestó este miércoles su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, libere a su hijo.

Gallo fue capturado por las fuerzas de seguridad en diciembre de 2024, generando tensión diplomática con el Gobierno de Argentina. En medio de este escenario, Griselda Heredia lamentó los pocos avances en el caso de su hijo.

«Estoy muy dolida. Capaz le afecte a mi hijo, por supuesto, pero hace un año que no pasa nada y Trump lo va a sacar. Trump me lo va a traer a Argentina a mi hijo», dijo Heredia en una entrevista para el canal DNews.

Luego de la liberación de Edwin Colmenares, un abogado colombiano detenido en Venezuela, trascendieron detalles sobre el estado de Gallo. Su madre no pudo ocultar su dolor al conocer las condiciones de reclusión de su hijo.


«Estoy muy dolida, más aún escuchando a Iván con todo lo que están pasando estos chicos. Qué tristeza (…) Está así en una celda, cómo estaban bañándose y defecando en un lugar con todas las bacterias juntas», dijo Heredia.

INSISTE EN LA LIBERTAD DE GALLO

Esta no es la primera ocasión en que Griselda Heredia denunció la situación de su hijo. Esta misma semana, sostuvo una entrevista en Radio Rivadavia y aseguró que Gallo es «especial desde que nació».

«Con mi marido decimos que él está sembrando y va a cosechar amigos de todo el mundo porque en esa prisión hay detenidos de todo el mundo», dijo. «Hace un año que mi hijo está ahí, uno quiere ser fuerte, pero a veces es muy difícil», agregó Heredia.

Gallo resultó detenido en la frontera con Colombia cuando intentaba ingresar a Venezuela para ver a su pareja y su hijo. La Fiscalía lo acusó de estar involucrado en «actividad terrorista», señalamientos negados por la familia del gendarme.

