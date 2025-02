Trump Jr. reaccionó a asedio en casa de María Corina: «EEUU no lo va a tolerar»

El empresario e hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., condenó que un grupo de personas intentara entrar a la casa de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en Caracas.

Trump Jr. tuvo como invitada a Machado en su programa Triggered el miércoles. Apenas un día después, la dirigente denunció que unos «hombres no identificados» se apostaron a las afueras de su vivienda.

«Los matones de (Nicolás) Maduro apuntan a María Corina Machado. Bajo el liderazgo de mi padre, Estados Unidos ya no va a tolerar estas tácticas de intimidación basura», dijo Trump Jr. en su cuenta de X (Twitter).

Just a day after our interview, Maduro’s thugs target @MariaCorinaYA , under my father’s leadership America isn’t going to put up with these BS intimidation tactics any longer https://t.co/5IeVehtUIu

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 27, 2025