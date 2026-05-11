Trump considera «seriamente» convertir a Venezuela en el estado 51 y así le respondió Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó este lunes que Donald Trump esté considerando «seriamente» convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

Las declaraciones de Rodríguez se registraron en La Haya tras la salida de la audiencia donde autoridades de Venezuela hablaron sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

«Hemos venido a la Corte Internacional de Justicia para defender soberanía y nuestro proceso de independencia, eso no está previsto y jamás lo estaría», dijo sobre el mensaje que ofreció el mandatario estadounidense en entrevista con Fox News.

Asimismo, Delcy Rodríguez señaló que si algo tienen los venezolanos es que «aman su proceso de independencia, amamos a nuestros héroes».

«Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia que es de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia sino un país libre», comentó.

De igual forma, resaltó que Donald Trump «sabe que hemos trabajado en una agenda diplomática y de cooperación».

«Ese es el camino. Venezuela ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y una de las más grandes de gas, y el camino es el de la cooperación para el entendimiento entre los países», expresó.