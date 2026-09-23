Tres países negaron el aterrizaje del vuelo de María Corina Machado para salir de Panamá

EFE. -El vuelo privado que debía sacar el martes de Panamá a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, «ni siquiera despegó» porque tres países -Bonaire, Aruba y Curazao- no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje, dijo a EFE una persona conocedora de la situación que pidió el anonimato.

«Tenían tres puntos, supuestamente, de ida: Curazao, Bonaire, Aruba y estaban negociando también con Trinidad y Tobago, pero todos negaron el permiso (…) Tú tienes que pedir permiso tanto en Aeronáutica (panameña) como en el país de destino, esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas», explicó el informante.

El último intento, hacia Curazao, tuvo lugar el martes entre las «tres y cuatro» de la tarde hora local, agregó.

Las islas de Curazao, Bonaire y Aruba están situadas en el Caribe, a poca distancia de la costa venezolana (Aruba, la más cercana, está a menos de 30 kilómetros mientras que Bonaire, la más alejada, a un centenar), lo que las convierte en puntos de paso para acceder al territorio de Venezuela.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2024, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo a recoger el Nobel de la Paz, ya lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.

EFE hizo la consulta a Aeronáutica Civil para conocer su versión de lo sucedido, a lo que respondió que «no tiene injerencia» en el asunto.

El vuelo privado estaba previsto para salir el martes de un pequeño aeropuerto auxiliar situado en la Ciudad de Panamá, a donde, comentó el informante, llegó Machado sin llamar la atención, manteniendo el mismo perfil que ha tenido la política venezolana desde que se encuentra en el país centroamericano.

El equipo de la líder opositora aseguró el martes que Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.

«Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir», denunció a EFE el equipo de la exdiputada.

Con estos tres nuevos intentos, ya son «al menos siete» las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó a EFE su equipo.

Machado difundió el pasado 29 de junio un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela tras el potente doblete sísmico que asoló el litoral central caribeño del país el día 24 de ese mes, dejando miles de muertos y desaparecidos.

En ese vídeo la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde la capital panameña.

Desde la difusión del vídeo, Machado solo ha hecho una aparición pública en Panamá, el pasado 5 de julio, en una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, dedicada a las víctimas del doble terremoto.

Machado estuvo más de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, hasta su salida de Venezuela en diciembre de 2024.