Tres países de Europa piden a sus ciudadanos no viajar a Venezuela «hasta nuevo aviso»

La Embajada de Polonia en Caracas pidió a sus ciudadanos «abstenerse» de viajar a Venezuela, incluyendo a la isla de Margarita, en medio del despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la Embajada polaca emitió un breve comunicado sobre la situación en Venezuela. Citando varias causas, recomendó no visitar el país «hasta nuevo aviso».

«Debido a la suspensión de numerosos vuelos, concentración militar en la región y la posibilidad de un deterioro de la situación de seguridad, se recomienda abstenerse de todo tipo de viajes a Venezuela», expuso la Embajada.


Cabe destacar que la misión diplomática mencionó directamente a Margarita, en el estado Nueva Esparta, y otras islas turísticas, uno de los principales destinos de Venezuela, tanto para los turistas nacionales como internacionales.

Hasta principios de noviembre, más de 20.000 turistas polacos visitaron Margarita en lo que va de año, según el Ministerio de Turismo. A mediados de mes, un avión proveniente de Varsovia llegó al aeropuerto Santiago Mariño.

OTRAS ADVERTENCIAS 

La advertencia de Polonia no es un caso aislado. Luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió a los vuelos comerciales «extremar la precaución» al volar sobre Venezuela, varios países tomaron medidas semejantes.

Otros países europeos, como Alemania y España, pidieron a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, mientras que Corea del Sur vetó las visitas a varias zonas del país, bajo pena de prisión o multa.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene y refuerza el despliegue militar en el mar Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que busca hacer frente al narcotráfico, Nicolás Maduro y sus voceros insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen» en Venezuela.

