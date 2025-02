Trauma en las alturas: Pasajeros viajaron junto al cadáver de una mujer que murió en pleno vuelo

Una pareja australiana abordó un avión hacia Qatar para, tras una conexión, tener unas tranquilas vacaciones en Venecia, Italia, pero todo se truncó cuando terminaron pasando varias horas junto al cuerpo de una mujer que murió en pleno vuelo.

Mitchell Ring y Jennifer Colin relataron al Canal 9 de Australia lo que vivieron. La pareja precisó que abordaron el vuelo entre la ciudad de Melbourne y Doha, la capital qatarí, en un vuelo de Qatar Airways.

Mientras el avión estaba en el aire, una mujer sufrió una grave emergencia médica en el pasillo del avión. «Desafortunadamente, no se pudo salvar a la señora, lo cual fue bastante desgarrador de ver», apuntó Ring.

«Trataron de llevarla en silla de ruedas a la clase ejecutiva, pero era una señora bastante grande y no pudieron llevarla por el pasillo», expuso el hombre. Mientras tanto, la pareja veía desde sus asientos esta escena tan surreal.

PAREJA DICE QUE «NO FUE AGRADABLE»

La tripulación del avión no sabía muy bien qué hacer con el cuerpo, de acuerdo a Ring. «Luego solo me miraron y vieron que había asientos disponibles a mi lado, mi esposa estaba del otro lado, estábamos en una fila de cuatro», acotó.

«Me dijeron: ‘¿Puedes moverte, por favor?’ y yo dije: ‘Sí, no hay problema’. Luego colocaron a la señora en la silla en la que yo estaba», apuntó el hombre. No obstante, la tripulación no movió a la pareja hacia otros asientos, a pesar de que había varios libres.

La pareja precisó que se vieron obligados a pasar cuatro horas junto al cuerpo de la mujer, el cual estaba cubierto con una cobija de la aerolínea. Por si fuera poco, cuando el avión aterrizó, los obligaron a permanecer en el asiento mientras retiraba el cadáver.

«No puedo creer que nos dijeran que nos quedáramos… No fue agradable», acotó Ring. Además, la pareja consideró que hace falta un «compromiso de protección» para que haya algún apoyo con los pasajeros en estas circunstancias.

Mientras que Qatar Airways avanza en una investigación sobre el caso, la pareja sostiene que vivieron una «experiencia traumática». «Tiene que haber un protocolo para cuidar a los clientes a bordo», concluyeron.